MLB／場外也有潛規則 兩警察向沙胖要簽名惹麻煩

2019-05-03 08:00 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



棒球場上有許多不成文的規定，在場外也一樣，像是與球賽相關的所有工作人員禁止利用職務之便向球員索取簽名，兩位在響尾蛇球場巡邏的警察就因此惹禍上身。

洋基老將沙巴西亞（CC Sabathia）前天在客場出戰響尾蛇一役，完成生涯3000次三振里程碑，紀錄性的一戰，球迷都想要留下紀念，兩位當地警察也抱著一樣的想法，賽後進入洋基休息室，來到沙胖的置物櫃前，撈出幾顆球和馬克筆向他索取簽名，而沙胖也欣然同意。

其中一人說：「我是你的死忠球迷」，與沙胖閒聊了一會兒，隨後游擊手托瑞斯（Gleyber Torres）經過一旁，兩人也沒打算放過機會，轉向托瑞斯索取簽名，但這回就沒那麼順利了，洋基球團人員擋下兩人，告知他們已經違反休息室規定，他們先是辯解「我的長官說我可以低調要簽名」，仍遭球團人員禮貌性驅逐。

這件場外插曲原先僅經由紐約媒體作為趣聞公開，僅在內文提到「欠缺專業的警員」一詞，但實際情況卻一點也不好笑，當地警局證實，兩人的行為已經違反規定，「我們不會容忍這類缺乏職業道德的行為發生，涉及此事的人員，從此都不會再於球場執勤，我們也已寫信向洋基和響尾蛇道歉。」

兩位警察除了失去在球場值勤的機會，所有取得的簽名也都已經返還洋基；響尾蛇球團拒絕對此事作出回應，僅表示與當地警局的合作向來愉快。