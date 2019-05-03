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MLB／完封勝加陽春砲 大都會雷神成36年來第一人

2019-05-03 06:59聯合報 記者陳宛晶╱即時報導

棒球場上也有個人秀，大都會先發投手「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard）今天面對紅人繳出九局完封勝，外帶用全壘打轟下全場唯一分數，辦到近36年來沒人辦到的事。

大都會今天以1：0險勝紅人，不管是投手丘上或打擊區上的功臣都是同一個人，辛德賈德以104球搞定九局投球，僅被敲出四安打、無失分，送出十次三振，更在第三局敲出陽春砲，成為全場唯一分數進帳。前一位在1：0的比賽完投九局且開轟的投手，已要追溯到1983年道奇維克（Bob Welch），苦主同樣是紅人。

大都會教頭卡洛威（Mickey Callaway）盛讚子弟兵的表現，「這比完全比賽更難得，這應該是棒壇最罕見的事情之一吧。」

見識過辛德賈德在打擊練習時的能耐，卡洛威選擇讓他在第八局、比分1：0時繼續上場打擊，他說：「我們隊上的投手都熱愛打擊，當其他球隊可能會選擇讓投手觸擊時，我們會讓他正常揮擊，因為我們的投手能辦到，我也想給他們機會。」

「我喜歡DH嗎？當然不喜歡啊！」敲出本季第二轟、生涯第六轟的辛德賈德，確實有本錢這麼說，「我喜歡投球、也喜歡打擊，打擊非常有趣，那讓我能放鬆，加上很多對方投手其實不懂揮棒，所以那讓我有機會可以取得更多三振。」

相較之下，紅人馬勒（Tyler Mahle）卻沒從投手打擊上討到便宜，談到遭辛德賈德開轟，他說：「我們都知道他是位好打者，我只是試著投速球，取得球速領先，那不是一顆有競爭力的球，而他讓我付出代價了。」

辛德賈德隻手搞定勝利，卡洛威感謝辛德賈德，「他讓我們的牛棚鬆了口氣。」此外，此戰僅費時2小時10分鐘，將大都會本季歷時最短比賽推進了30分鐘。

大都會先發投手辛德賈德。美聯社
大都會先發投手辛德賈德。美聯社
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辛德賈德大都會紅人

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