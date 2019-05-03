一代強打瓦托終於退化 這次不只是單純低潮

辛辛那提紅人的看板球星瓦托（Joey Votto），是大聯盟自1947年黑人種族藩籬倒下後，進攻火力排得進歷史前10名的打者。他生涯的OPS+*高達154，代表其通算進攻指數比同期聯盟平均的選手高出54％，在大聯盟過去72年來所有累積至少5000打席的打者中，排名正好第10，而在此排行榜上OPS＋超過150的其他13名選手，有八位是棒球名人堂成員、一位現役的準名人堂球星，以及三位受限於禁藥風波而被拒於名人堂門外的頂級打者。（本文所有數據截至5月2日止）

1947年以來，所有累積至少5000打席且OPS+在150以上的打者

1. 威廉斯（Ted Williams） 188---名人堂

2. 邦茲（Barry Bonds） 182

3. 曼托（Mickey Mantle） 172---名人堂

4. 馬怪爾（Mark McGwire） 163

5. 湯瑪斯（Frank Thomas） 156---名人堂

6. 艾倫（Dick Allen） 156

7. 梅斯（Willie Mays） 156---名人堂

8. 阿倫（Hank Aaron） 155---名人堂

9. 穆希爾（Stan Musial） 155---名人堂

10. 瓦托 154

11. 拉米瑞茲（Manny Ramirez） 154

12. 羅賓森（Frank Robinson） 154---名人堂

13. 凱納（Ralph Kiner） 152---名人堂

14. 卡布雷拉（Miguel Cabrera） 150---準名人堂

你可以說瓦托是大聯盟邁入21世紀後，最頂級的打者，他平均的打擊產出優於所有在2000年後才完成初登場的球員，而他生涯的.426上壘率在過去60年來更僅次於邦茲。2007年上大聯盟至今，瓦托憑藉出色的打擊技術，入選六次明星賽，並拿下2010年的國聯最有價值球員獎，若把他長年紮實穩定的防守貢獻也算進來，瓦托過去13年來累積的58.9綜合評價指數WAR值（《Baseball Reference》版本），更為同期所有一壘手之最。

紅人一壘手瓦托在生涯的12個球球中，有7次的上壘率在國聯排名第一，其中3次還是全大聯盟第一，是公認的選球機器。 歐新社資料照片 分享 facebook

然而，來到今年，瓦托似乎已不再是我們原本熟悉的瓦托。

在2019年賽季打完大約一個月賽程的時間點，瓦托只繳出.235／.342／.398的打擊三圍（打擊率／上壘率／長打率）、進攻指數為.740、OPS+僅95。除了打擊產出結果遠低於生涯平均水準，瓦托向來引以為傲的低三振率、高保送率也面臨重挫，本季110打席苦吞29次三振（三振率25.5％）、僅選到15次保送（保送率13.6％），三振將近是保送的兩倍，寫下他自菜鳥年以來的最差成績。

從春訓至今沒有傳出任何受傷消息的瓦托，為什麼今年開季各個打擊數據全面退步？現年35歲的他，只是遇到短期低潮，還是打擊成績再也回不去了？哪些跡象能具體指出他在打擊表現和技術上跟往年的差異？

事實上，瓦托的打擊發揮從去年就已傳出警訊。雖然去年他仍選到108次保送、僅吞101次三振，保送比三振還多，打擊率跟上壘率分別是夠水準的.284和.417（上壘率為全國聯最高），但他的長打能力忽然間蒸發掉大半，長打率自2017年的.578，如乘坐溜滑梯般落至.419，全壘打產量亦較2017年少了三分之二，只剩12支，其「完美擊球比例」（Barrel Rate）和飛球的平均飛行距離更紛紛創下有記錄以來的新低。

在這個眾人全壘打產量齊飛漲的年代裡，瓦托的長打銳減尤其醒目。但由於瓦托在去年5月和8月曾分別遭逢惱人的輕微背傷、腿傷困擾，加上他的三振保送比依然相當「瓦托」，因此大多數專家原本都認為瓦托上個賽季的長打荒只是短期低潮，今年應該能盼到熟悉的他歸位。

不過本季瓦托開季的狀況顯然遠不如大家對他的預期，專家們想看到的成績反彈不僅沒有出現，瓦托的選球、安打輸出，似乎還跟著去年已經消褪的長打能力一起陪葬。

瓦托(左)一向對自己的選球有極大的自信，他有非常複雜的選球公式記在心中，但本季他的選球與打擊能力都出現明顯的退化。 美聯社 分享 facebook

攤開瓦托本季所面對到的球路數據，會發現今年投手對瓦托使用的四縫線速球比例高達43.2％。瓦托生涯前12年從沒經歷這麼高的四縫線球比例。

瓦托生涯逐季面對到四縫線球的百分比變化。 資料來源：Baseball Savant 分享 facebook

而大家之所以對瓦托投愈來愈多的四縫線球，起因即是：過去兩年來，瓦托對四縫線球的打擊火力愈來愈差。以下是瓦托過去四年對四縫線球的打擊率和長打率：

李秉昇製表 分享 facebook

近四年來，瓦托對四縫線球的掌握度和擊出安打的能力不斷下降，說明他愈來愈跟不上速球，因此各隊投手開始增加對他使用四縫線球的比例，企圖以最簡單直接的方式壓制瓦托，而這樣的發展，通常代表打者並非陷入低潮，而是出現生理層面不可逆的退化。換句話說，瓦托已經來到了打擊能力隨著年齡邁入到職業生涯晚期而退步的階段。

瓦托本季其他令人擔憂的表現還包括「壞球擊球率明顯下滑」以及「擊球仰角大幅上揚和飛球比例激增」。

瓦托逐季的飛球比例和壞球擊球率變化。藍線為飛球比例，紅線則為壞球擊球率。 資料來源：Fangraphs 分享 facebook

瓦托逐季的平均擊球仰角變化。 資料來源：Baseball Savant 分享 facebook

瓦托的壞球擊球率從先前長期保持在70%以上的水準（去年為78.4％），滑落到今年的60.5％，而他的平均擊球仰角也從去年的13.3度，暴增到本季的18.7度，連帶使他的飛球比例上升到生涯前所未見的46.4％，比去年提高了約15個百分點，而最能創造安打的平飛球，比例則是降到接近其生涯最低的20.3％。

這些數據皆顯示瓦托的手眼協調能力退步許多，因為他製造平飛球的頻率變低，對壞球的出棒掌握度變差。隨著出棒擊球率下降，飛球比例大增，加上其揮棒力量只能算在中上，稱不上頂尖，瓦托不僅對投手的威脅性和安打數皆減少，他亦打出更多效果猶如三振的沖天炮和無害高飛球。此外，瓦托今年有超過一半的打席（57％）都達到對打者不利的兩好球局面，為近三年來最高，毋怪他的打擊率會忽然大幅下降，長打火力發揮也不盡理想。

瓦托逐季的沖天炮飛球百分比(沖天炮飛球的定義為擊球仰角超過50度的飛球)。 資料來源： Baseball Savant 分享 facebook

手眼協調退化、出棒速度愈來愈跟不上當今速度愈來愈火爆的速球，就連過去10年來被譽為打擊大師的瓦托，也躲不了身體自然老化導致的表現退步。沒錯，他本季的擊球初速確實略高於往年、強擊球比例的表現亦不差，而且守備發揮保持穩健，但這些都無法掩蓋其整體打擊實力不若以往，打擊數據顯露出明顯衰退訊息的事實。從大聯盟進階數據系統Statcast排除運氣因素的預期數據*來看，瓦托的預期打擊率（.204）、預期長打率（.395）亦都表現不佳，顯示瓦托的數據退步與運氣關係不大。

值得注意的是，瓦托並非唯一在今年面臨類似老化問題的知名強打，在文章開頭所列的傑出打者榜中的最後一位——底特律老虎的卡布雷拉，也跟瓦托一樣，正邁入生涯晚年的衰退期。儘管打擊率仍維持在不錯的水準，但卡布雷拉過去引以為傲的長程砲火在近三季明顯衰退，他在4月26日揮出的本季首轟，更是他睽違將近一年才好不容易打出的全壘打。你或許可以說過去兩年的卡布雷拉是因為受傷影響，長打才會陷入難產，可是來到今年，你很難再為對四縫線球打擊火力創生涯新低的卡布雷拉開脫。

當然，今年球季才剛進行完一個月的賽程，瓦托後續還有機會用手中的棒子為自己平反，逆勢讓打擊成績回歸到近似往年的水平，不過筆者認為發生的機率頗低。即便如此，瓦托的衰退還是有值得慶幸之處，那就是瓦托進攻產出減少、衰退的步調應該不會太快。比起那些低打擊率、低上壘率、只倚賴全壘打和長打在大聯盟生存的打者，瓦托向來重視選球和打擊技巧的進攻模式，能讓他以比較優雅的姿態走完生涯最後的幾個賽季。

瓦托的打擊能力雖然已大不如前，但目前還是有一定的實力存在。 美聯社 分享 facebook

回顧瓦托的整個職業生涯，雖然具備極佳的進階打擊數據和不錯的綜合貢獻指數WAR值背書，但在累積型數據上（安打數1752支、272轟、902分打點），仍跟入選棒球名人堂的標準存有一段距離。不過只要他能在目前這張合約的最後四年（2020到2023年，2024年還有一個球隊選擇權，不一定會執行），每一季都出賽一百場以上，繳出不至於太慘烈的數據，完成生涯2000安、300轟、1000打點等名人堂基礎門檻里程碑，並將WAR值拉升到名人堂一壘手平均的66左右水準，瓦托就很有機會能在退休之後，入龕名人聖殿。

但無論如何，過去幾個球季讓我們見識到超群選球能力結合優異打擊技術的瓦托，生涯首度在沒有傷勢因素下顯露出打擊能力顯著退步的跡象和訊號，仍令人感到不勝唏噓。

*附註1.：OPS+為經球場和時代因素校正的進攻指數數據，100為平均，高於100為優於平均，低於100為低於平均。

*附註2.：預期數據為大聯盟數據專家依據Statcast偵測的擊球仰角和擊球初速等擊球品質數據開發，能排除運氣因素、更能準確預測打者未來表現的各種數據。