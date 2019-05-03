不老戰士一壘側站崗 麥凱一站就是34年

你當兵時有沒有遇過一種老士官長，經歷過營上各種長官來來去去，而他卻始終守在那邊，看盡人情浮沉？鐵打的營盤，流水的兵，老士官長就是營盤的代名詞。美國職棒大聯盟裡，也有一個這樣的老士官長。

69歲的麥凱（Dave McKay）待在球場的一壘側，看過千餘位棒球員來到一壘壘包，聽他的跑壘指示。專門報導響尾蛇隊的巴肯南（Zach Buchanan）先生這樣形容他：『這都從一隻擺你身上的手開始的。你剛上到一壘，也許你還在因為跑壘的衝刺而在喘氣，或是你把球打到外野而輕鬆上壘，或者你選到四壞球，把護具脫掉，來到離本壘90呎的地方。不管你怎樣來到這邊，你都會感受到這隻手，麥凱就站在你身後。

麥凱(左)的重要工作是先恭喜上壘的打者，然後再提醒跑壘要注意的事項。 歐新社資料照片 分享 facebook

這個手感很輕柔，就像是有人在擁擠的人潮中輕輕地說借過一樣。但這代表你得要仔細地聽麥凱要對你說的事情，他要跟你說投手出手的節奏，他要提醒你在牽制之前，投手會有什麼小動作，他一隻手擺在你身上，一邊小小聲地跟你講話，避免被一壘手聽到，但麥凱會讓你知道前進二壘所需要了解的所有細節。』

麥凱在七年的大聯盟球員歲月中，穿過三隊的制服。從1984年開始，他33歲起，就在一壘邊駐紮，直到今天，中間只有一個球季麥凱沒有當一壘教練。我不確定這會不會成為世界紀錄，但在34年的一壘教練生涯中，他的手擺上過盜帥韓德森（Rickey Henderson）、重砲兄弟麥奎爾（Mark McGwire）、坎賽可（Jose Canseco）、游擊魔術師史密斯（Ozzie Smith）、普荷斯和莫里納的身上過，目送著這些名人堂級的選手往下一個壘包前進。這樣的一位69歲老教練，在棒球界已經看過無數春秋風雨，卻能與時俱進，還能保持絕佳身體狀況。

麥凱希望能繼續站下去，站到他進入七字頭，甚至八字頭，為了達成這目標，他非常注重身體健康，「我每年的目標都是怎樣讓我明年更年輕一點，但現在真的越來越難了。」麥凱自己承認，但是他一直在和衰老對抗，從各方面都要讓自己處在顛峰狀態，尤其飲食格外小心，和許多棒球教練大為不同（請看看法蘭科納的教訓）。響尾蛇總教練羅夫洛舉了個例，「有一次我手上拿了根巧克力棒，被他看到了，他的表情就像在說『老羅，你不該吃這東西的！』我只好說：『戴夫，來吧，來黑暗界一下，跟我一起吃個巧克力吧。』他的飲食簡直跟小鳥一樣，這讓我好困擾。」板凳教練納魯聲稱麥凱從1981年後就沒有再碰過熱狗，而打擊教練柯爾斯則極為佩服麥凱有十年都沒吃糖了：「我連十分鐘不吃甜食都沒辦法。」

麥凱的父親在68歲時因攝護腺癌過世，而且四十幾歲時就有心臟病，他說他從此之後就非常注重健康：「你希望活得長長久久，而且還能去接你孫子，自己買東西回家，如果可能的話，我希望我在成仙前幾天都還能打高爾夫球。」

而且69歲的他還勤於運動，響尾蛇的火球男布萊德利說：「你到重訓室裡，你會發現他就在那邊做重量，而且做的組數跟我們這些球員一樣。」麥凱一個禮拜重訓六次，每次一個半小時，讓他保持絕佳體態。而重訓也一直是他的強項，而且早在重訓開始在棒球界流行前他就開始這麼做了，當他在運動家隊當一壘教練的前幾年，他比現在多了40磅的肌肉，和麥凱一起練重量成了球員最喜歡的事情之一，讓時任總教練的拉魯薩（Tony LaRussa）印象深刻，後來還請麥凱兼任球隊的體能教練，而且還搞不好是大聯盟史上第一位這項職位。他甚至還跟坎賽可合著了一本專談棒球員如何重訓的書，大受歡迎，後來書商還想要出第二本，被麥凱一口回絕，因為他說他不要再跟坎賽可合作了，因為都是他在動筆，坎賽可只是出現一下，擺幾個pose拍拍照，就這樣成了共同作者，他可不想再幹這種苦差事了。

現在麥凱雖然已經比起三十年前瘦很多，但仍然是個不怒自威的狠角色。響尾蛇左投瑞伊就開玩笑說：「我老是跟他說，你大概是唯一一個能把我打爆的85歲老頭吧。」雖然誇張，但這也顯示麥凱在球隊中的江湖地位。拉魯薩回憶一次在奧克蘭的經驗，有個明星球員在打擊練習時向麥凱賣弄：「結果戴夫走過去，跟他說『如果你敢再做一次，我一定打趴你。』這個球員比戴夫更高更壯，但他馬上道歉，真的不敢再搞鬼了。」

老士官長的威嚴，現在已經廣被尊重，他說話雖然溫柔，但他絕對不拐彎抹角，有話直說。如果球員在跑壘時偷懶，就準備吃麥凱的排頭；如果在外野守備不專心，也會被念。而且不止球員，連年輕的教練也是他督促的對象，響尾蛇投捕教練哈莫克就說：「如果老麥提點了我什麼，我就會回到我的置物櫃前，好好想想我到底做了什麼。」

麥凱這三十多來，建立起跑壘專家的名聲，根據FanGraphs的BsR統計（根據球員和球隊跑壘為球隊增加的分數），從1988年起算，麥凱目前連續站一壘邊32年的首年，到他1995年離隊，運動家隊的排名是第五名，而他跟著拉魯薩去了紅雀後，有他的16個球季，紅雀排第六，而自從他來響尾蛇後，他們排第三名。他唯一的失敗案例就是在小熊隊的兩年間，排名只有第26名。

雖然麥凱是資深的象徵，但他其實有退休過。他從球員退下來後，第一個教練工作就是在運動家隊當一壘教練，而在1986年的季中，拉魯薩接了運動家隊的總教練，他跟所有教練團成員說，你們可以去找新工作了，因為明年我會把你們全部換掉，但拉魯薩很快地發現麥凱的好用，所以決定把他留下來，隔年他真的是前朝餘孽唯一留下的一員，而且在1988年重回一壘邊，「我就這樣在一壘邊度過我的餘生了。」

麥凱(右)的好，名教頭拉魯薩(左)最了解！ 歐新社資料照片 分享 facebook

這些年來麥凱不是沒機會升職，像是三壘教練、板凳教練，甚至總教練的空缺，但他選擇一直留在一壘，「對於一個擅長跑壘的人，這是最理想的位置，而且我在這裡很自在，我知道我自己在做什麼，畢竟我已經做了這麼久了。」而當拉魯薩在2011年率領紅雀拿下世界大賽冠軍後決定退休，時年61歲的麥凱也覺得差不多是時候了，跟他長期合作的老闆一起在巔峰時退下來，不是剛好嗎？但麥凱馬上發覺他還技癢，還想繼續享受綠茵草上的陽光，雖然紅雀已經找了新教練團，但是剛好小熊要個一壘教練，而拉魯薩也贊成麥凱繼續執教，所以他成了小熊新教練史溫（Dale Sveum）的新一壘教練。

麥凱在2014年來到響尾蛇隊後，終於可以回家。不當球員後，他就住在亞利桑那州的史考特戴爾市，之前他在別地方當教練時，在球季中「大概只能看到我老婆三次吧」，但回到亞利桑那州的第一年，「下飛機以後，能把所有東西都擺回我自己的衣櫃裡面，真是天堂啊。」

雖然已經年屆不踰矩，但麥凱卻一直在跟別的教練和球員學新的觀念。晚場的比賽，麥凱會在早上11點就去球場，坐在電腦前觀察對方投手的習性。羅夫洛說：「他現在教的東西跟他在1985年、1995年，或是2005年的東西不一樣，他年年都在持續進化。」

就是這樣的上進心，讓麥凱成為棒球場上的常青樹，而且妙的是，他的職場生涯從來沒有被人炒過魷魚，他的前老闆拉魯薩就說：「如果他覺得已經無法勝任時，他會在所有人發現前就先自知，他絕對不會當薪水小偷的。」而以他在響尾蛇隊的地位，他絕對有選擇自己去留的主動權。

老士官長不死，也沒凋零。「我需要和這些球員在一起，因為我需要棒球，更勝過棒球界需要我。」麥凱會繼續在一壘邊在跑者耳邊低語，直到永遠。