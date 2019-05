MLB／挨164公里強襲球 印地安人王牌右臂骨折

印地安人投手克魯柏(右)受傷下場。 美聯社 分享 facebook 看到164公里的強襲球打在自家王牌投手身上是什麼感覺?印地安人總教練法蘭柯納(Terry Francona)說:「那看起來真的太糟糕了!」

印地安人今天以2:4不敵馬林魚,比起輸球,更大的問題在於王牌投手克魯柏(Corey Kluber)在第五局遭安德森(Brian Anderson)的投手方向強襲強直擊右臂,留下4.2局被敲8安打、失3分退場,隨後經X光檢查後確認為手臂骨折。

受傷的一幕發生在電光火石之間,印地安人捕手培瑞茲(Roberto Perez)說:「發生得太快了,我甚至無法確定他是哪裡被打到,接著就看到他抓著手臂,那真的太糟了。」

成為「肇事者」的安德森也不好受,「這絕對不是你想看到的畫面,我不知道該說什麼,很難過聽到這樣的消息。」

印地安人開季才打第29場比賽,已經折損兩名先發投手,除了克魯柏外,克里文格(Mike Clevinger)也因背部傷勢被放進60天傷兵名單,最快要到6月9日才能歸隊。

Here's the play of Corey Kluber getting hit in the arm by a line drive. Kluber has left the game and we will pass along any updates. pic.twitter.com/WE55U3p9sU