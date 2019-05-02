MLB／挨164公里強襲球 印地安人王牌右臂骨折

2019-05-02 11:35 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



印地安人投手克魯柏(右)受傷下場。 美聯社 分享 facebook 看到164公里的強襲球打在自家王牌投手身上是什麼感覺？印地安人總教練法蘭柯納（Terry Francona）說：「那看起來真的太糟糕了！」

印地安人今天以2：4不敵馬林魚，比起輸球，更大的問題在於王牌投手克魯柏（Corey Kluber）在第五局遭安德森（Brian Anderson）的投手方向強襲強直擊右臂，留下4.2局被敲8安打、失3分退場，隨後經X光檢查後確認為手臂骨折。

受傷的一幕發生在電光火石之間，印地安人捕手培瑞茲（Roberto Perez）說：「發生得太快了，我甚至無法確定他是哪裡被打到，接著就看到他抓著手臂，那真的太糟了。」

成為「肇事者」的安德森也不好受，「這絕對不是你想看到的畫面，我不知道該說什麼，很難過聽到這樣的消息。」

印地安人開季才打第29場比賽，已經折損兩名先發投手，除了克魯柏外，克里文格（Mike Clevinger）也因背部傷勢被放進60天傷兵名單，最快要到6月9日才能歸隊。