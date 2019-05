MLB／「求你看一下重播嘛！」洋基教頭遭驅逐

布恩(右)被逐出場。 路透 分享 facebook 洋基的西岸之旅九連戰,今天在以2:3不敵響尾蛇後畫下句點,合計共拿6勝3敗,外帶總教練布恩(Aaron Boone)向主審請求「看一下重播嘛!」因而被驅逐出場。

洋基今天迎接客場九連戰的最終戰,由日籍投手田中將大先發,他因控球問題僅撐四局退場,丟掉三分、送出六次三振,吞下第三敗。布恩賽後指出,田中將大此役的指叉不如往常犀利;田中將大也認同,今天的控球與位移都不理想,「這很令人失望。」

布恩仍肯定田中的奮戰精神,「即使不在最佳狀態,他仍繳出讓我們能咬住戰局的投球內容。」田中在第二局丟掉兩分,包括因為自己的暴投送分,第四局再挨了馬特(Ketel Marte)的陽春砲,四局投完僅用74球仍提前收工。

洋基投手田中將大。 美聯社 分享 facebook

布恩同樣也在今天提早下班,他先在第五局動用挑戰權,認為響尾蛇二壘手亞莫德(Nick Ahmed)在接到球完成封殺前,腳已先一步離開壘包,儘管最終維持洋基跑者出局的原判,但布恩坦言:「我認為那是個正確的挑戰,我們應該獲得改判,但最終並沒有。」

第七局韋德(Tyler Wade)疑似挨了觸身球,向休息室要求挑戰判決,洋基雖已無挑戰權,但布恩仍向主審表達希望能看重播,在與主審「溝通」後遭驅逐出場。

韋德坦承,以為球隊當時還有挑戰權,才向休息室做出挑戰的手勢;布恩則說,「我們當時已無挑戰權,我只是希望他能看看重播,你知道球員當下的反應是最真實的。」他也提到,其實自己與主審的交談,並沒有太過負面的字眼,「我當時甚至根本還沒生氣,卻馬上就被趕出場,直到那時才真的覺得火大。」

Aaron Boone just got tossed!



Probably to go catch up on #GOT. pic.twitter.com/fnLBTe0hs0