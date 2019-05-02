MLB／「求你看一下重播嘛！」洋基教頭遭驅逐

2019-05-02 10:35 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



布恩(右)被逐出場。 路透 分享 facebook 洋基的西岸之旅九連戰，今天在以2：3不敵響尾蛇後畫下句點，合計共拿6勝3敗，外帶總教練布恩（Aaron Boone）向主審請求「看一下重播嘛！」因而被驅逐出場。

洋基今天迎接客場九連戰的最終戰，由日籍投手田中將大先發，他因控球問題僅撐四局退場，丟掉三分、送出六次三振，吞下第三敗。布恩賽後指出，田中將大此役的指叉不如往常犀利；田中將大也認同，今天的控球與位移都不理想，「這很令人失望。」

布恩仍肯定田中的奮戰精神，「即使不在最佳狀態，他仍繳出讓我們能咬住戰局的投球內容。」田中在第二局丟掉兩分，包括因為自己的暴投送分，第四局再挨了馬特（Ketel Marte）的陽春砲，四局投完僅用74球仍提前收工。

洋基投手田中將大。 美聯社 分享 facebook

布恩同樣也在今天提早下班，他先在第五局動用挑戰權，認為響尾蛇二壘手亞莫德（Nick Ahmed）在接到球完成封殺前，腳已先一步離開壘包，儘管最終維持洋基跑者出局的原判，但布恩坦言：「我認為那是個正確的挑戰，我們應該獲得改判，但最終並沒有。」

第七局韋德（Tyler Wade）疑似挨了觸身球，向休息室要求挑戰判決，洋基雖已無挑戰權，但布恩仍向主審表達希望能看重播，在與主審「溝通」後遭驅逐出場。

韋德坦承，以為球隊當時還有挑戰權，才向休息室做出挑戰的手勢；布恩則說，「我們當時已無挑戰權，我只是希望他能看看重播，你知道球員當下的反應是最真實的。」他也提到，其實自己與主審的交談，並沒有太過負面的字眼，「我當時甚至根本還沒生氣，卻馬上就被趕出場，直到那時才真的覺得火大。」