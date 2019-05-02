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MLB／林子偉35安占台灣第一 日、韓榜首都破千

2019-05-02 09:25聯合報 記者陳宛晶╱即時報導

鈴木一朗3089安、秋信守1531安、林子偉35安(左起)，分居日、韓、台在大聯...
鈴木一朗3089安、秋信守1531安、林子偉35安(左起)，分居日、韓、台在大聯盟安打最多選手。 路透、美聯社
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大聯盟生涯第三年、第73場出賽，效力紅襪的林子偉以35支安打，成為在大聯盟敲出最多安打的台灣球員，這個數字相較日、韓球員的大聯盟安打王，顯得相當薄弱，也更突顯台灣野手想要站穩大聯盟有多不容易。

在大聯盟累積最多安打的日本球員，答案一定不令人意外，就是剛在今年季初退役的傳奇球星鈴木一朗，19年生涯共敲3089支安打，大聯盟前十季全數都是200安起跳，讓他快速累積安打數，這個數字在近日才被天使普荷斯（Albert Pujols）超越，但仍居大聯盟史上第23。

南韓則以秋信守掛頭牌，至今也已征戰大聯盟第15個賽季，共敲1531支安打，安打數排名亞洲第二，僅次於鈴木一朗。

台灣至今共15名球員站上大聯盟，仍以投手11人居多，野手僅陳金鋒、胡金龍、林哲瑄和林子偉擠入窄門，而胡金龍和林子偉憑藉著工具人優勢，在大聯盟獲得相對較多的出賽機會，也有利於兩人的安打數目累積，林子偉以73戰、98打數敲出35支安打，胡金龍以118戰、193打數敲出34支安打，已足以在台灣球員安打榜上領先。

安打榜排名第三的台灣球員，已經出現投手「插花」，左投陳偉殷在來到隸屬國聯的馬林魚後，必須拎起球棒打擊，安打速度累積雖慢，但七支已足以卡位第三，接下來依序為郭泓志的五安打、曹錦輝和林哲瑄的三安打，以及陳金鋒與王建民的兩安打。

大聯盟林子偉
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