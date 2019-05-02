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MLB／生涯累積35安打 林子偉超越胡金龍登台灣安打王

2019-05-02 07:59聯合報 記者陳宛晶╱即時報導

今天對運動家之戰在第六局快腿跑出內野安打，台灣好手林子偉大聯盟生涯累積35支安打，正式超越胡金龍，成為在大聯盟敲出最多安打的台灣球員。

紅襪此役以7：4擊敗運動家，林子偉擔任先發游擊手、第九棒，四打數敲出兩安打，本季首度演出單場雙安，先在第五局擔任首位打者，敲出二壘安打開啟攻勢，最終也跑回分數，第六局則在滿壘、兩人出局時輪到他的打擊，敲出二壘方向滾地球，林子偉奮力跑上一壘獲判安全上壘，為紅襪再賺一分打點。

林子偉在前兩季分別敲出15與16支安打，至今天賽前，本季雖已有10場出賽，但多為最後時刻登場的代守與代跑居多，僅再添2安打，今天以生涯累積33支安打投入這場戰役，距離胡金龍的34支安打僅剩一步之遙。

林子偉單場雙安，直接追平再改寫胡金龍的紀錄，登上大聯盟最多安打的台灣球員寶座；林子偉以141打數敲出35支安打，胡金龍歷經五年大聯盟生涯，193打數共敲出34支安打，排名第三的球員則為馬林魚左投陳偉殷，98打數共敲出7支安打。

紅襪靠著投手車輪戰拿下這場勝利，後援投手瓦登（Marcus Walden）儼然成為最大驚奇，本季兩度被召上大聯盟的他，今天中繼三局無失分，拿下勝投，而他本季11場後援已賺進四勝，總教練柯拉（Alex Cora）不吝送上讚美，「每次當他被叫上大聯盟，總是能把球投好，他真的太出色了。」

林子偉大聯盟
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