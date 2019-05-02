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MLB／林子偉雙安本季打點開張 登大聯盟台灣安打王

2019-05-02 06:29中央社 紐約1日專電

林子偉今天打擊表現出色，4打數2安打，包括一支二壘打，跑回一分，本季打點也開張。...
林子偉今天打擊表現出色，4打數2安打，包括一支二壘打，跑回一分，本季打點也開張。 法新社
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效力美國職棒大聯盟波士頓紅襪的林子偉今天打擊表現出色，4打數2安打，包括一支二壘打，跑回一分，本季打點也開張。林子偉生涯累積35安，超越胡金龍，登上大聯盟台灣安打王。

主場作戰的紅襪近況加溫，單場擊出9支安打，莫蘭（Mitch Moreland）與瓦茲蓋斯（ChristianVazquez）各揮一發陽春砲，終場以7比3擊敗奧克蘭運動家隊，3連勝橫掃系列賽，並賞給運動家6連敗。

林子偉此役擔任先發第9棒、鎮守游擊大關，本季第5度在大聯盟先發上陣。

2局下，兩隊1比1平手，林子偉在一人出局滿壘時登場打擊，運動家先發投手費爾斯（Mike Fiers）一記偏高速球投到本壘後方，三壘跑者查維斯（MichaelChavis）冒險衝回本壘，遭觸殺出局。林子偉最後被三振，留下一、二壘殘壘。

紅襪4局下靠莫蘭開轟超前比分，林子偉5局下率先上場打擊，將一記外角曲球推成沿邊線穿出三壘防區的二壘安打，隨後靠班奈坦迪（Andrew Benintendi）短打進占三壘。貝茲（Mookie Betts）接著揮出高飛犧牲打，林子偉跑回本壘，紅襪3比1領先。

6局下，紅襪攻勢再起，兩人出局攻占滿壘，輪到生涯滿壘時4打數0安打、吞下3次三振的林子偉打擊。林子偉把握機會，擊出二壘方向彈跳緩慢的滾地球，靠腳程跑出內野安打，進帳本季首分打點，也是大聯盟生涯首次在滿壘情況下敲出安打。

紅襪6局下以3支安打、3次保送進帳3分，8局下再靠瓦茲蓋斯開轟，取得7比1領先，林子偉這局揮出三壘後方界外飛球，遭接殺出局。運動家9局上靠3支二壘安打扳回2分，無力扭轉戰局。

林子偉繳出本季首次單場雙安表現，25歲的他登上大聯盟近兩年，累計敲出35支安打，超越胡金龍大聯盟生涯5年累積的34支安打，成為大聯盟台灣選手最多安打紀錄保持者。

此役過後，林子偉本季在大聯盟20打數4安打，包括2支二壘安打，打擊率從賽前的1成25升至2成。

林子偉大聯盟
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