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MLB／YouTube與大聯盟合作 獨家直播13場

2019-05-01 15:42中央社 紐約30日綜合外電報導

YouTube搶攻體育市場大餅，將獨家直播美國職棒大聯盟MLB 2019年下半球...
YouTube搶攻體育市場大餅，將獨家直播美國職棒大聯盟MLB 2019年下半球季的13場賽事。 美聯社
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線上影音平台巨擘YouTube搶攻體育市場大餅，將獨家直播美國職棒大聯盟MLB 2019年下半球季的13場賽事。

目前大聯盟YouTube頻道已有160萬訂閱人數，還沒訂閱的球迷只要透過這簡單一步，就能免費觀看球賽實況及賽前賽後的報導。不過像在台灣等23個地區，因當地廣播公司與大聯盟現有的協議排除YouTube管道，因此無法收看。

YouTube體育及新聞夥伴關係負責人卡茲（TimothyKatz）表示：「隨著大聯盟擴展國際球迷群，我們有信心，YouTube全球閱聽眾會讓各地粉絲集合於一地，一起看他們喜愛的球賽及球隊出賽。」

這筆協議暗示YouTube重燃對現場比賽的興趣，包括臉書（Facebook）、亞馬遜（Amazon）及推特（Twitter）等網路巨擘也都有意搶攻這塊大餅。

YouTube去年播送巴西的職業足球賽，提供歐亞地區多國的網路用戶觀看。

這些倡議不同於2017年在美國推出的電視串流服務YouTube TV。YouTube TV除了傳統電視頻道外，還提供原創節目，並與3個美國職業足球大聯盟MLS球隊簽訂線上播放協議。

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