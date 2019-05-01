MLB／沙胖3千K之夜吞敗 金鶯戴維斯第二大苦主

2019-05-01 13:14 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



沙巴西亞順利解鎖3000K里程碑，不過紀錄夜以敗投收場。 美聯社 分享 facebook

洋基老將沙巴西亞（CC Sabathia）今天對響尾蛇先發上陣，5.1局投球送出五次三振，生涯三振產量累積至3002K，順利解鎖3000K里程碑，不過丟掉兩分的他，卻因同場較勁的葛蘭基（Zack Greinke）繳出7.2局僅失一分的優質先發，紀錄之夜以敗投作收，終場洋基以1：3不敵響尾蛇。

沙巴西亞在賽前已手握2997K，二局下他用三振抓到三個出局數，其中一顆84.2哩的變速球，讓莫菲（John Ryan Murphy）揮棒落空成為第3000K的受害者，唯一美中不足之處，他也挨了弗洛瑞斯（Wilmer Flores）的陽春砲而掉分。

美聯社 分享 facebook

四局上桑契斯（Gary Sanchez）和托瑞斯（Gleyber Torres）成功從葛蘭基手中敲出連續兩支長打，攻下一分追平比數，不過下個半局「沙胖」再被敲兩支安打而掉一分，敲出超前打點的又是弗洛瑞斯。

雖然承擔敗投，沙巴西亞還是成為史上第17位達到3000K投手，同時也是史上第三位左投達成此成就，綜觀「沙胖」的3000K之旅，生涯第一個三振於2001年送給金鶯的金卡德（Mike Kinkade），第1000K則是給了水手的鈴木一朗，前天使強打杭特（Torii Hunter）則是2000K的苦主。

至於誰是沙巴西亞生涯3000K的最大貢獻者？前光芒球員潘尼亞（Carlos Pena）以26K居首，金鶯強打戴維斯（Chris Davis）也挹注了24K，現役的他今在年賽季有望超車潘尼亞，佐布里斯特（Ben Zobrist）貢獻23K、杭特也有20K。

過去16位達3000K成就的投手中，有14位順利入主名人堂，唯二的是克萊門斯（Roger Clemens）和席林（Curt Schilling），因禁藥疑雲被擋在門外，沙巴西亞若無意外已預約名人堂的一席之地。