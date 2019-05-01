MLB／沙巴西亞3千K達陣 史上第3位左投

2019-05-01 11:03 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



沙巴西亞達成生涯3000K里程碑，笑著回到休息室接受隊友慶賀。 美聯社 分享 facebook

賽前只差3K達生涯3000K的洋基投手沙巴西亞（CC Sabathia），今天作客響尾蛇主場只花兩局就達成這個里程碑，成為大聯盟史上第17人，就左投的生涯三振數僅次於強森（Randy Johnson）的4875K，和卡爾頓（Steve Carlton）的4136K，史上名列第三。

現年38歲的沙巴西亞，在首局形成一個滾地球出局和兩個飛球出局，不過二局下他馬上賞出兩個三振，正當全場球迷大喊「3000」、「再一次」時，他卻被弗洛瑞斯（Wilmer Flores）敲出陽春砲，接著又讓阿邁德（Nick Ahmed）跑出內野安打，多等了兩打席，才以變速球讓莫菲（John Ryan Murphy）揮棒落空，生涯3000K總算入袋。

沙巴西亞在結束二局後緩步往休息室移動，隊友們都走出來相擁道賀，全場也響起如雷的歡呼聲，沙巴西亞隨後拎著球棒與頭盔準備上場打擊，先走到看台邊與在場觀戰的孩子們親吻慶祝；由於他早已預告今年將是生涯最後一個賽季，此時多添一筆重大的紀錄，顯得更為珍貴。

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歷經19個賽季，沙巴西亞的生涯3000K終於達陣，他的下一步是瞄準250勝紀錄，目前已有247勝在手，與柯隆（Bartolo Colon）、昆恩（Jack Quinn）並列史上第47位，只要再拿三勝，就能成為史上第14位同時擁有250勝和3000K的投手。

「沙胖」紀錄之夜也讓推特上響起許多祝賀聲，包含洋基官方帳號、還有前洋基隊友「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）都發文恭喜他。