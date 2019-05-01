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MLB／新官上任第一天 鈴木一朗帶打擊手套開教練會議

2019-05-01 10:00聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

退休生活才過了六周，鈴木一朗又要重回球場，不過身分不是球員，而是擔任主席特別顧問，水手官方正式宣布，這位45歲的日本傳奇將巡迴大聯盟和3A球隊，今天上工的他已經在賽前會議亮相，並參與球員的熱身訓練。

水手表示，鈴木一朗的主要指導在於外野、跑壘和打擊，只會留守西雅圖主場和鄰近的3A球隊，不會隨隊出征客場賽程。只是今天他並沒有跟媒體談話，對於新職務刻意保持低調，也讓採訪記者撲了空。

和去年的狀況不盡相同，鈴木一朗從今起並不會賽前和球員一同打擊練習，也不會像過往球員生涯做例行準備工作，只會協助總教練瑟維斯（Scott Servais）訓練，並提供總管迪波托（Jerry Dipoto）建議。

瑟維斯笑說，「他大概會是我一個開教練會議時，會帶打擊手套進來的教練，不過我不會很意外，是我邀請他來開會，因為我想給他盡量去看，我們是如何在幕後準備比賽。」

鈴木一朗在過去一個月都是待在日本，直到本周才回美國接下新工作，瑟維斯說，「這想必對他來說是很大的生活改變，沒有人每天生活會比一朗更制式化，就像他說做了一些改變，包含打掃房子和做早餐。」

水手過去就常常邀請陣中退役球員回鍋擔任指導，包含小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）和馬丁尼茲（Edgar Martinez）都曾是幕後的一員。

鈴木一朗水手馬丁尼茲
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