小葛雷諾空降第四棒 藍鳥是在揠苗助長

美國職棒大聯盟超級世代新人小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.），終於上周4月26日在眾人期待下上場，打了一周末三場比賽下來，小葛的表現是12個打數3支安打、無打點、無得分….最重要的是無全壘打！表現成績只能說是普通，若就一名正常新人來說，其實可以接受；不過小葛雷諾一方面是名將之後，加上他兩年多來在小聯盟表現一路勢如破竹的往上暴衝，各種打擊成績亮眼，全美國職棒球迷對他太期待了，因此這三場比賽打下來，雖不敢說失望，但可以至少說「不過癮」。

時間過得很快，筆者1996年初在台灣服完兵役，前往加拿大溫哥華求學，溫哥華電視播的棒球賽就只有三選擇，那就是多倫多藍鳥隊、蒙特婁博覽會隊與溫哥華鄰居的西雅圖水手隊。老葛雷諾當年才剛在季末升上大聯盟，小葛雷諾都根本還沒出生。時間一轉眼，老的早已退休進名人堂，小的也進入大聯盟了，時光飛逝如梭……

雖然都是葛雷諾，兩人的特點都是打擊特優、防守普通、跑壘不行。老葛雷諾屬於傳統式打者，不穿打擊手套、赤手握棒，就像傳統重砲打擊選手，喜歡揮大棒，高長打率、但三振也多。小葛屬於現代型打者，不但穿戴打擊手套，打擊時喜歡多選球，先求接觸到球、再求打遠，所以他三振率不高，這在目前新式的數據分析棒球裡，小葛的打擊模式會較吃香。不過父子兩人都是噸位大的球員，跑壘速度不快是唯一的缺點。

葛雷諾(左)過去以高超的打擊技巧聞名，壞球都能轟出全壘打。他的兒子小葛雷諾(右)不但繼承了老爸的本領，還有更佳的選球能力，兩人職業生涯都從加拿大出發，讓人相當期待！ 2016 Bowman 球員卡 分享 facebook

在26日小葛第一場比賽打完後，美國職棒大聯盟所擁有的MLB Network電視台球評，前名投手普萊賽克(Dan Plesac)與老將雷諾斯(Harold Reynolds)，都一口斷定小葛肯定在該周末結束前揮出至少一支全壘打，沒想到兩人都失準「槓龜」。接下來兩場比賽，就只各揮出一支一壘打。他的生涯首支大聯盟全壘打最快要等到4月30日，運氣不好的話還要等到5月份才會出來。

小葛雷諾不但是過去半世紀(56年)以來首位新秀在前兩場比賽就被安排打第四棒的，也是近20年來除華盛頓國民隊的索托(Juan Soto)之外，最年輕打第四棒的新秀球員，可見得球隊與教練團對他也是期待太重，這也可能造成他這三場比賽表現普普原因之一。

光就這一點來說，老子老葛雷諾比兒子來的強一點，1996年季末老葛雷諾在當時蒙特婁覽會隊被叫上來後，於第三場、也就是生涯第13個打席，就揮出第一支陽春全壘打，從此開啟重砲人生。

就此來說，小葛雷諾在第一個周末的表現，是讓人有點跌破眼鏡的，因為大家對他的期待太深，加上又在主場多倫多打球。造成他在龐大的壓力下，沒有正常發揮。其實賽前打擊練習時，他接連揮出好幾支全壘打，且球都是飛到外野第二層看台，這說明小葛的確是具有打擊神力的，完全就是壓力加上一點運氣，讓他在鄉親父老前有點洩氣。但大家都不會否認，小葛天分十足，潛力無限，只要生涯不出現重大受傷，他也是可以像老葛諾一樣，最終會進入名人堂的。

藍鳥超級新人小葛雷諾拚命想揮大棒，結果遭到三振出局。他近兩戰8個打數被K掉3次。 美聯社 分享 facebook

就這一點來說，藍鳥隊其實在棒次方面看似給予小葛一個禮遇尊榮，安排他在第四或第五棒，其實在某程度上是給他太大的壓力而害了他。依照小葛雷諾的天份與在小聯盟的表現，他遲早會是藍鳥中心棒次的固定人選，但是否需要在這麼一開始就讓這孩子來頂打擊重心是值得商榷的。

棒次的安排不但是門學問，更是教練團根據球員的打擊能力、近況起伏的調整玄學。好的教練可以利用壓力較小的棒次將一門陷入低潮的重砲球員從谷底拉起。相對地，將一名信心不佳、打擊手感正差的球員排在中心棒次，不但會壞了球隊的進攻節奏，更會讓這名球員一蹶不振。

國民隊新人游擊手凱布姆最近也是剛上大聯盟，他前3戰就打出2支全壘打，這也會給小葛雷諾帶來更多的壓力。 美聯社 分享 facebook

舉個例子，今年被視為國聯新人王熱門人選的國民隊中外野手羅貝勒斯(Victor Robles)，他要不是因為大拇指受傷，早在去年就應該穩定先發大聯盟。他不但擁有單季20發全壘打的中型砲火能力，還有高速的腳程，國民隊在今年走掉了主將哈波(Bryce Harper)之後，他其實可以直接打一二棒，不過國民隊教練團一方面希望他不要有太大壓力，另一方面也認為他有腳程，將投手打席安排在第八棒，一開季時讓羅貝勒斯做龍尾、打第九棒，承先啟後，沒想到這方法奏效。這名小將從開季以來，打擊一直維持在高檔，幾乎場場有安打，配上偶發的全壘打和盜壘，國民隊讓他打足了三周的第九棒或末棒次，成為打擊尾端的一名奇兵，直到上周看到他表現穩定了，才開始將他固定在第二棒，就這一點來說，藍鳥隊對於小葛雷諾的安排顯得太操之過急了些。

國民隊中外野手羅貝勒斯本季終於得到先發位置，在沒有太大壓力的情況下，他打出.255打擊率、4支全壘打、11分打點的優異成績，另外還有7次盜壘成功。 美聯社 分享 facebook

小葛雷諾的身材與背景也讓人聯想起因傷纏身、提早退休的強打者費爾德(Prince Fielder)，「小胖子」費爾德也是出自打擊名門，老費爾德以前曾經是底特律老虎隊的重砲、還「留過日」打過阪神虎隊。虎父無犬子，小費爾德長的和老子一個樣，渾厚的身材讓他在少年時期就可以在標準棒球場揮出全壘打，這樣具有打擊天分的球員，在2005年剛升上密爾瓦基釀酒人隊時，也是在末棒次打了好幾個月 (只有偶爾才排到中心棒次頂個一兩天) 。就這樣的觀點來看，藍鳥隊的教練團是有點揠苗助長、弄巧成拙了。