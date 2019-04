MLB／韋蘭德開季連7戰挨轟 不敵雙城吞下首敗

韋蘭德開季連7戰挨轟。 路透 分享 facebook 太空人隊王牌投手韋蘭德(Justin Verlander)今天對雙城之戰,先發六局只被揮出兩支安打,飆出七次三振,再度上演優質先發,但三局下被雙城八棒亞德里安薩(Ehire Adrianza)轟出陽春砲,終場0:1落敗,終止開季四連勝。

韋蘭德開季七場先發任務,有六場優質先發,其中五戰只失一分,都是因為陽春砲,今天只因一支全壘打就吞敗,也是生涯426場先發任務中,第二次因為挨轟、以0:1承擔敗投的比賽。

韋蘭德開季連續七場比賽挨轟,亞德里安薩三局下逮到他的95英里偏高直球,轟上右外野看台,本季首轟出爐,也是雙城今年第50轟紀錄。

雙城目前17勝9敗在美聯中區排名第一,50轟也創下隊史前26戰新高;雙城官網推測,球隊如果按照這個進度,到球季結束將有312轟,可望改寫隊史225轟、大聯盟267轟紀錄。

Ehire Adrianza homers (1) on a fly ball to right off Justin Verlander

Exit Velocity 107 MPH

Distance 397 FT

Launch Angle 29.78#TakeItBack vs #MNTwins pic.twitter.com/Hqb6XeXuRk