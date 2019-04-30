MLB／韋蘭德開季連7戰挨轟 不敵雙城吞下首敗

2019-04-30 15:50 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



韋蘭德開季連7戰挨轟。 路透 分享 facebook 太空人隊王牌投手韋蘭德（Justin Verlander）今天對雙城之戰，先發六局只被揮出兩支安打，飆出七次三振，再度上演優質先發，但三局下被雙城八棒亞德里安薩（Ehire Adrianza）轟出陽春砲，終場0：1落敗，終止開季四連勝。

韋蘭德開季七場先發任務，有六場優質先發，其中五戰只失一分，都是因為陽春砲，今天只因一支全壘打就吞敗，也是生涯426場先發任務中，第二次因為挨轟、以0：1承擔敗投的比賽。

韋蘭德開季連續七場比賽挨轟，亞德里安薩三局下逮到他的95英里偏高直球，轟上右外野看台，本季首轟出爐，也是雙城今年第50轟紀錄。

雙城目前17勝9敗在美聯中區排名第一，50轟也創下隊史前26戰新高；雙城官網推測，球隊如果按照這個進度，到球季結束將有312轟，可望改寫隊史225轟、大聯盟267轟紀錄。