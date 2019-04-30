MLB／洋基13人傷兵大隊 薪資達占團體39％

2019-04-30 06:25 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



正在美聯東區追趕的洋基剛完成客場橫掃巨人，目前以17勝11敗和光芒間只剩下1.5場勝差，而昨天傷退的勒梅休（DJ LeMahieu）和烏謝拉（Gio Urshela）在經過檢查後並無大礙，也讓洋基傷兵暫鬆一口氣，傷兵人數得以維持在13人。

洋基今年賽季不斷傳出傷情，目前有13人正在當傷兵，包含主砲賈吉（Aaron Judge）、史丹頓（Giancarlo Stanton），內野主力葛瑞格里歐斯（Didi Gregorius）、安都哈（Miguel Andujar），和投手要角塞佛里諾（Luis Severino）、巴坦希斯（Dellin Betances）等。

美媒幫洋基列出這群傷兵上賽季的WAR值和今年薪資，13位傷兵的WAR值26.4，超過去年洋基團體WAR值的一半，而8170萬美元薪水，也是今年開季團體薪資2億900萬美元的百分之39。 洋基一壘手渥特擊出全壘打後的鏡頭。 美聯社資料照 分享 facebook

好消息是洋基不乏球員挺身而出幫忙維持戰力，一壘手渥特（Luke Voit）上周繳出4成33打擊率、5成28上壘率和8成67長打率，帶有4轟和10分打點，獲選為上周的美聯最佳球員，和國聯的響尾蛇三壘手艾斯柯巴（Eduardo Escobar）同時獲獎。