MLB／洋基再多兩傷兵 近13戰仍有11勝

2019-04-29 18:11 台灣醒報 記者施養正╱台北報導



洋基再添2傷兵，包含開季表現出色的主戰二壘手勒梅修。 美聯社 分享 facebook

紐約洋基再爆傷兵！外媒報導，洋基二壘手勒梅修（DJ LeMahieu）及三壘手厄謝拉（Gio Urshela）於29日對陣舊金山巨人的比賽中分別因右膝發炎及左手腕被觸身球砸中退場，所幸經X光檢查後並無大礙，但前者仍會接受核磁共振及骨科醫師檢查。即便洋基開季的先發名單都成傷兵，洋基仍在最近13場比賽中贏得11勝。

據《今日美國》報導，勒梅修因右膝發炎，於29日的對戰巨人的3局退場，據了解他是前天的比賽被自打球擊中右膝，近兩場又帶傷上陣，此戰才會引起發炎。今年首度加盟洋基的勒梅修，至今交出3成10打擊率及15分打點，並擔綱球隊開路先鋒表現稱職，即便傷勢無大礙，預計仍會接受核磁共振（MRI）檢查，並與骨科醫生會面。

至於厄謝拉則是在第5局的打席被巨人隊投手文生以一顆時速88.5英哩（約142.3公里）的切球（卡特球）擊中左手腕，所幸經X光檢查後並無傷及筋骨。他在今年球季頂替尚為傷兵的安多哈擔綱三壘手，57個打數中打擊率高達3成57，另帶有1支全壘打及6分打點，此戰也貢獻2支安打。

美國《ESPN》指出，洋基今年已有15名球員進入傷兵名單，目前只有捕手桑契斯及老將沙巴西亞歸隊，即便如此，球隊仍在最近的客場之旅奪下6勝1敗的亮眼成績，近日面對國西末位的巨人隊更是3戰橫掃，並在最近13場比賽中狂贏11勝，目前戰績17勝11敗，在美聯東區僅落後龍頭光芒1.5場。

洋基總教練布恩表示，他始終對自己的子弟兵有信心，球季中難免會有起伏，但每個球員都能成功轉換心境，熟悉自己在隊上的角色定位、應對各種狀況，並完成教練交付的任務，「我們真的幹得不錯！」

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