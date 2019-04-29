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MLB／羅培茲先發14K領軍 白襪飆20K平大聯盟紀錄

2019-04-29 08:51聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

防禦率在全聯盟吊車尾的白襪今天卻意外追平大聯盟三振紀錄，在先發投手羅培茲（Reynaldo Lopez）14K領軍下，全場送給老虎打者20次三振，追平大聯盟九局紀錄，終場他們也以4：1帶走勝利。

羅培茲六局投球只掉一分非自責分，單場14次三振為個人生涯新高，他說，「今天無疑是我生涯最佳表現之一，每部分都很完美，我感覺很好。」

值得一提的是，羅培茲的單場14K現在不僅和大都會塞揚投手狄葛隆（Jacob deGrom）並列為本季最高，這14K中有13次是四縫線速球所製造出。

羅培茲退場後，年棚投手弗萊（Jace Fry）、赫雷拉（Kelvin Herrera）和克拉梅（Alex Colome）依序登板，並各繳兩K，合力送出大聯盟史上第七場20K的九局比賽，也打破隊史過去18K的紀錄。

雖然20K是由四名投手接棒完成，捕手卡斯提歐（Welington Castillo）卻是一人接下所有過程，「我能說什麼呢？我真的只專注在比賽上，引導他們投球，其他人可能都會提到紀錄，但我不喜歡。」

事實上，白襪投手群戰力並不起眼，儘管在今天的好投後，他們5.44防禦率在全聯盟仍居倒數第三，218次三振也只贏過金鶯、雙城和遊騎兵。

大聯盟白襪大都會
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