MLB／19歲又72天 藍鳥盧西亞諾成35年來最年輕勝投

2019-04-29 08:15 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



藍鳥今天在延長第11局下對運動家反攻四分，終場以5：4逆轉奪勝，而史莫克（Justin Smoak）的再見安打也送給年輕小將盧西亞諾（Elvis Luciano）一個大禮，11局上登板的他意外成為1984年來最年輕的勝利投手。

盧西亞諾11局上在一陣混亂中緊急上場，接替潘諾（Thomas Pannone）的投球，當時投手教練華克（Pete Walker）剛被主審驅逐出場，潘諾不僅丟掉兩分，還留下滿壘的局面，盧西亞諾登板後先投出觸身球、丟掉一分，後來才讓戴維斯（Khris Davis）形成飛球出局，抓到第三個出局數。

藍鳥打者下個半局展開復仇，先是朱力（Brandon Drury）用三分砲一棒追平，史莫克在一、二壘有人時適時送上再見安打，結束這場11局大戰。

用六球後援0.1局的盧西亞諾賽後收下他在大聯盟的首勝，以19歲又72天之齡，成為大聯盟近35年來最年輕的勝投，前一位是1984年的瑞荷（Jose Rijo），他以19歲又41天在洋基奪勝。

盧西亞諾今年賽季開打後不久就在藍鳥升上大聯盟，登板後立刻寫下第一位2000年出生的大聯盟球員紀錄，本季目前為止八場出賽，十局投球送出八個三振，防禦率4.50。