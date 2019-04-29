MLB／打擊四冠王不讓了 貝林格14轟追上葉力奇紀錄

2019-04-29 07:50 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



不讓釀酒人MVP葉力奇（Christian Yelich）專美於前，道奇強打貝林格（Cody Bellinger）也在今天敲出本季第14轟，齊享五月之前最多轟的美名；最終道奇也在他三打數兩安打、帶三分打點的貢獻下，以7：6險勝海盜。

貝林格四局下棒打海盜先發投手威廉斯（Trevor Williams），用陽春砲做為個人今年第14轟，追平和葉力奇之間的距離，並列大聯盟全壘打排行榜龍頭，除此之外，也和葉力奇、2006年普荷斯（Albert Pujols）、2007年「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）共持五月前敲出14轟的紀錄。

貝林格目前44支安打、14轟、36分打點、4成27打擊率都是全聯盟最高，其中44支安打打破佛考（Rafael Furcal）2008年創下的道奇三、四月最多安紀錄，94壘打數則再推進大聯盟三、四月新猷。

貝林格追上全壘打數，釀酒人勁敵葉力奇卻在今天比賽提前退場，他在五局上打完後因下背不適而離開，釀酒人此役最後以2：5輸給大都會。

釀酒人教頭康索（Craig Counsell）透露，葉力奇在四局上第二個打席時就感覺有異，目前將他列為每日觀察對象，「他現在覺得有點痠痛，我不認為需要擺進受傷名單，明天再看看他怎麼樣。」

葉力奇過去在馬林魚時期就飽受背傷困擾，2014年和2015年都曾因下背拉傷躺在傷兵名單，不過去年賽季來到釀酒人之後，只有因斜腹肌拉傷缺席過兩周。