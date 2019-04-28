MLB／本季客場首轟 葉力奇5月前14轟平紀錄

2019-04-28 10:44 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



葉力奇本季客場首轟出爐，同時14發全壘打追平了大聯盟五月之前的最多轟紀錄。 美聯社 分享 facebook

釀酒人強打葉力奇（Christian Yelich）的本季第14轟不只重新領跑大聯盟排行榜，也製造許多有趣的紀錄，今天四局上對大都會先發投手辛德賈德（Noah Syndergaard）敲出陽春砲的他，收穫了今年第一支客場全壘打，同時也追平了大聯盟五月之前的最多轟紀錄。

賽前以13轟和道奇貝林格（Cody Bellinger）並列全聯盟最多的葉力奇，克服客場劣勢，相準「雷神」90.7哩的變速球，一棒拉到中、右外野牆外，今年客場首轟終於出爐，這也是兩人對戰的第一支全壘打，過去18打席交手，葉力奇只從中敲出三支安打。

1995年比切特（Dante Bichette）在洛磯主場敲出開季前17轟，葉力奇的開季主場13轟已經這是24年來的新高，至於開季最多主場全壘打的紀錄，則是1914年柯瓦斯（Gavvy Cravath）的連續19轟。

若算上去年賽季，這更是葉力奇自去年9月26日以來第一發客場全壘打，這之間的例行賽16轟統統留在釀酒人主場。

另外，葉力奇目前也追平五月之前最多轟的紀錄，和2006年普荷斯（Albert Pujols ）、2007年「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）以14轟並列，接下來他還有三場比賽的空間可以尋求獨占榮耀。