MLB／馬林魚投手輪流爆 陳偉殷後援唯一未失分

2019-04-28 10:04 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



陳偉殷在休息五天後等到本季第七場登板後援，投兩局沒有掉分，也是球隊唯一未失分投手。 路透 分享 facebook

陳偉殷在休息五天後等到本季第七場登板後援，投兩局沒有掉分，連續兩場未失分的情況下，防禦率下修到13.03；馬林魚八局上因為需要搶分，將陳偉殷的打席換人代打，但最後仍逆轉未果，以9：12不敵費城人。

陳偉殷今天擔任第二任牛棚投手，在六局下5：10落後時上場投球，雖然一開始就接連被霍金斯（Rhys Hoskins）和瑞爾穆托（J.T. Realmuto）連兩棒敲出安打，但接下來製造三振和雙殺打安全下莊。

陳偉殷七局下繼續登板，演出三上三下，包含送給麥卡臣（Andrew McCutchen）三振；總計陳偉殷此役共用38球，其中27球是好球，被敲兩支安打無失分，沒有保送、帶有兩K。

陳偉殷成為今天馬林魚陣中唯一沒有掉分的投手，先發投手李察茲（Trevor Richards）四局先失掉五分，接手的賈西亞（Jarlin Garcia）中繼一局也狂丟五分，就連接在陳偉殷之後投球的泰肯萊德（Drew Steckenrider）也繳出一局丟兩分的內容，讓馬林魚打線無力翻盤。

馬林魚雖然一度以1：10落後，但第六局起連續三局都追回分數，八局上打完甚至形成9：10一分差，可惜最終仍欠缺逆轉的一棒。