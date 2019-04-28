MLB／林子偉代跑追平分遭封殺 連3場替補沒打席

2019-04-28 08:07 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



紅襪今天以1：2惜敗光芒，林子偉九局下代跑登場，不過代表追平分的他卻因為內野高飛球被風勢干擾後落地，來不及跑上二壘形成封殺，錯過替球隊立下大功的機會。

一分落後的紅襪在九局下的最後反攻機會，首名打者瓦茲奎茲（Christian Vazquez）安打上壘後，交給腳程快的林子偉代跑，下一棒班寧坦迪（Andrew Benintendi）遭到三振，接下來貝茲（Mookie Betts）揮出一壘方向高飛球，原本已經被一壘手鎖定，林子偉也回到一壘壘包，沒想到球突然轉彎落地，林子偉趕緊起跑，還是躲不了封殺。

林子偉自20日重返大聯盟，這八天的期間雖然每場都有出賽，但上一次先發已經是24日雙重賽的時候，近四場都從板凳出發，目前更處於連三場比賽沒有打席，比賽尾聲不是代守上陣就是代跑，也讓他打擊率定格在1成54。

紅襪先發投手普萊斯（David Price）此役六局先發丟掉兩分、送七次三振，不過同場較勁的摩頓（Charlie Morton）更勇猛，以六局無失分收下本季第三勝，紅襪僅靠著貝茲八局下的陽春砲破蛋。

光芒中斷紅襪的二連勝，目前以17勝9敗在美聯東區領先洋基1.5場勝差，他們的客場8勝2敗更是全大聯盟最佳。