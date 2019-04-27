MLB／長打率逼近9成超狂 貝林格壘打數破紀錄

2019-04-27 12:54 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



長打率逼近9成超狂，貝林格壘打數破紀錄。 路透 分享 facebook 道奇重砲貝林格（Cody Bellinger）今天面對海盜用全壘打寫紀錄，賽前累積84壘打數的他，在首局敲出兩分砲後，本季壘打數來到88，創下大聯盟史上進入五月之前的新高。

貝林格一開賽就砲轟海盜先發投手阿契爾（Chris Archer），在兩人出局時將一壘上的透納（Justin Turner）一起打包，這是他本季第13號全壘打，追平釀酒人MVP葉力奇（Christian Yelich）。

這一棒除了幫道奇反超比數外，貝林格的88壘打數也超越前隊友阿特利（Chase Utley）在2008年費城人時期寫下5月之前85壘打數紀錄。

貝林格今天賽前就以40支安打、28得分、4成26打擊率和8成94長打率領先全聯盟，這個2分砲讓他的打點推進到33分，同樣獨居領先地位，今天繳出雙安的他，只要再一支安打，就可以追平2008年佛考（Rafael Furcal）留下的道奇三、四月最多安紀錄。

在貝林格的幫助下，道奇算上去年賽季完成跨季場連續33場開轟，追平洛磯的紀錄；開季主場連續14場開轟，則是和1962年大都會並列最多。