MLB／長打率逼近9成超狂 貝林格壘打數破紀錄

長打率逼近9成超狂,貝林格壘打數破紀錄。 路透 分享 facebook 道奇重砲貝林格(Cody Bellinger)今天面對海盜用全壘打寫紀錄,賽前累積84壘打數的他,在首局敲出兩分砲後,本季壘打數來到88,創下大聯盟史上進入五月之前的新高。

貝林格一開賽就砲轟海盜先發投手阿契爾(Chris Archer),在兩人出局時將一壘上的透納(Justin Turner)一起打包,這是他本季第13號全壘打,追平釀酒人MVP葉力奇(Christian Yelich)。

這一棒除了幫道奇反超比數外,貝林格的88壘打數也超越前隊友阿特利(Chase Utley)在2008年費城人時期寫下5月之前85壘打數紀錄。

貝林格今天賽前就以40支安打、28得分、4成26打擊率和8成94長打率領先全聯盟,這個2分砲讓他的打點推進到33分,同樣獨居領先地位,今天繳出雙安的他,只要再一支安打,就可以追平2008年佛考(Rafael Furcal)留下的道奇三、四月最多安紀錄。

在貝林格的幫助下,道奇算上去年賽季完成跨季場連續33場開轟,追平洛磯的紀錄;開季主場連續14場開轟,則是和1962年大都會並列最多。

HISTORY.



With @Cody_Bellinger’s homer, the Dodgers have set a Major League record of 33 straight home games with a home run. pic.twitter.com/F9AwB39k0r