親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
林書豪專區
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑
智財權與運動

日職／王柏融扛第三棒 迎戰軟銀千賀滉大火球

運動筆記2020前一定要知道的跑步appZEPRO CITY RUN 城市路跑 台中場試跑介紹
健行筆記【步道‧部道特派員】台東長濱三日小旅行【裝備】裝備偏好大對決 結果出爐
NBA精彩演出- Draymond Green 大三元 (4月27日)焦點球員- Kevin Durant (4月27日)

MLB／長打率逼近9成超狂 貝林格壘打數破紀錄

2019-04-27 12:54聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

長打率逼近9成超狂，貝林格壘打數破紀錄。 路透
長打率逼近9成超狂，貝林格壘打數破紀錄。 路透
分享
道奇重砲貝林格（Cody Bellinger）今天面對海盜用全壘打寫紀錄，賽前累積84壘打數的他，在首局敲出兩分砲後，本季壘打數來到88，創下大聯盟史上進入五月之前的新高。

貝林格一開賽就砲轟海盜先發投手阿契爾（Chris Archer），在兩人出局時將一壘上的透納（Justin Turner）一起打包，這是他本季第13號全壘打，追平釀酒人MVP葉力奇（Christian Yelich）。

這一棒除了幫道奇反超比數外，貝林格的88壘打數也超越前隊友阿特利（Chase Utley）在2008年費城人時期寫下5月之前85壘打數紀錄。

貝林格今天賽前就以40支安打、28得分、4成26打擊率和8成94長打率領先全聯盟，這個2分砲讓他的打點推進到33分，同樣獨居領先地位，今天繳出雙安的他，只要再一支安打，就可以追平2008年佛考（Rafael Furcal）留下的道奇三、四月最多安紀錄。

在貝林格的幫助下，道奇算上去年賽季完成跨季場連續33場開轟，追平洛磯的紀錄；開季主場連續14場開轟，則是和1962年大都會並列最多。

道奇海盜
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

MLB／遊騎兵投手連環傷 黃暐傑重返大聯盟

2019-04-27 08:22

MLB／小葛雷諾大聯盟處女秀 九局下等到生涯首安

2019-04-27 10:23

MLB／史上第3快2500K達陣 薛則惜無勝投

2019-04-27 10:13

MLB／今日戰績表 藍鳥再見全壘打挫運動家

2019-04-27 12:29

MLB／菊池雄星短先發 一局9球帶2K完工

2019-04-27 11:35

MLB／金鶯球員組滑板車隊 休息室外搶停車位

2019-04-27 08:04

MLB／以父之名上大聯盟 小葛雷諾：為自己驕傲

2019-04-27 07:11

MLB／大谷預計5月8日復出 教頭打算排他第一棒

2019-04-26 19:01

MLB／田中將大搞砸4分領先 洋基6連勝畫下句點

2019-04-26 13:57

MLB／今日戰績表 洋基田中將大陣不住天使中止6連勝

2019-04-26 13:50

MLB／終於等到他 小葛雷諾披27號球衣演處女秀

2019-04-26 10:21

MLB／派卓亞教投手新球路 紅襪教頭不稀奇

2019-04-26 08:24

MLB／第15位傷兵揭曉 洋基鬧兵荒花錢買外野手

2019-04-26 07:51

達比修該如何恢復王牌身手？調整球種就有機會

2019-04-26 07:00

重建中遊騎兵怪咖多 賈羅極端打法無人可比

2019-04-26 07:00

MLB／教士新秀投出王牌架式 水手赫南德茲也喊讚

2019-04-25 19:22

MLB／洋基沒給機會後 岡薩雷茲確定回鍋釀酒人

2019-04-25 16:30

MLB／開轟後慢速跑壘寫紀錄 霍金斯強調非報復

2019-04-25 15:50

MLB／紅雀橫掃釀酒人 韋恩萊特奪生涯第150勝

2019-04-25 15:41

MLB／今日戰績表 洋基挫天使拉出6連勝

2019-04-25 15:00

農場養出頂級新秀配馬恰多 教士不再陪公子打球

2019-04-25 07:00

開季亂了步調 陳偉殷遇生涯最大危機

2019-04-24 07:00

他們與出局的距離 葉力奇、貝林格弱點解析

2019-04-24 07:00

「基瘟」發作整隊掛一半 洋基開始物色補強人選

2019-04-22 07:00

大聯盟開季全壘打爆量 可望打破2017年紀錄

2019-04-19 07:00

米克拉斯效應 過水日韓投手倍受關注

2019-04-17 07:00

年老高薪低表現 陳偉殷、戴維斯成典型惡例

2019-04-15 07:00

阿隆索強勢問鼎新人王 將成大都會新看板球星

2019-04-11 07:00

完全打擊+連三場開轟 雙城慧眼識英雄

2019-04-10 07:00

紅襪陷入重大危機 升上林子偉後還須更多改變

2019-04-08 07:00

球團鑽制度破綻 大聯盟頂級新秀飽受不合理待遇

2019-04-05 08:52

基襪開季踢大鐵板 光芒可望殺出成美東黑馬

2019-04-05 07:00

曼陀羅計畫表 一張九宮格表締造大谷的奇蹟

2019-04-03 07:00

遽變中的美國職棒 老將生存越來越困難

2019-04-03 07:00

洋基全壘打有望再創新高 想奪冠守備仍待加強

2019-04-01 07:00

少了哈波戰力竟更強 國民有望稱霸國聯

2019-03-29 07:00

大聯盟今年有什麼好看？ 新球季10大矚目焦點

2019-03-29 07:00

馬恰多、哈波找不到新東家窘境 恐再掀罷工危機

2019-02-14 07:00

有馬恰多、哈波又如何？大聯盟自由市場仍冷爆

2019-01-13 07:00
看更多

熱門文章

日職／影片釋出 王柏融未當英雄懊惱甩頭撞壁

2019-04-26 21:20

中職／王漢、布雷新入團？統一獅隊說分明

2019-04-26 17:44

NBA／安東尼練球畫面曝光 兜帽升級為毛帽造型

2019-04-26 14:27

NBA／史戴克豪斯執教大學 宣佈網羅皮本之子

2019-04-26 15:46

NBA／勇士狀況不如過往 火箭總管：只是厭倦

2019-04-27 09:08

NBA／不好出手？ 里拉德再嗆喬治：是你守得爛

2019-04-26 16:46

NBA／勇士G6出招變陣 李文斯頓擔任先發

2019-04-27 10:23

MLB／遊騎兵投手連環傷 黃暐傑重返大聯盟

2019-04-27 08:22

NBA／半場轟38分助隊領先 杜蘭特差1分平紀錄

2019-04-27 11:40

羽球亞錦賽／80分鐘三局大戰 周天成退日將晉4強

2019-04-26 21:41

日職／王柏融黃金周打9場 體力大考驗

2019-04-26 19:49

NBA／杜蘭特轟50分相助 勇士6戰淘汰快艇

2019-04-27 12:48

NBA／波總再1勝登史上第2 馬刺G7為教頭拚紀錄

2019-04-27 10:09

MLB／田中將大搞砸4分領先 洋基6連勝畫下句點

2019-04-26 13:57

MLB／以父之名上大聯盟 小葛雷諾：為自己驕傲

2019-04-27 07:11

快艇團隊的傑出勝利 勇士如何面對第六戰？

2019-04-27 10:00

NBA／雷納德展現殺手特質 暴龍無懼迎戰76人

2019-04-27 10:43

田徑／亞錦賽放棄200m衛冕機會 楊俊瀚：賽程衝突

2019-04-26 17:03

NBA／馬刺逼金塊搶7 德羅展：不拚就會死

2019-04-27 00:53

雷聲大雨點小 衛斯特布魯克的變與不變

2019-04-27 10:00

NBA／康特傳左肩傷情 拓荒者第二輪戰力告急

2019-04-27 10:15

日職／王柏融扛第三棒 迎戰軟銀千賀滉大火球

2019-04-27 12:46

NBA／對抗雷納德居下風 76人教頭力挺西蒙斯

2019-04-27 11:04

中職／遭球吻中蛋3次 陳重羽想購國外最新護檔

2019-04-27 08:07

NBA 2019季後賽對戰表─西區

2019-04-27 13:05

影／中華職棒開打！中信兄弟啦啦隊長腿正妹教防竊口訣

2019-04-26 15:06

NBA／杜蘭特傳加盟尼克 哈里斯引多隊關注

2019-04-27 12:10

MLB／大谷預計5月8日復出 教頭打算排他第一棒

2019-04-26 19:01

春季聯賽／黃煚隆場邊緊盯 鄭浩均選秀前最終戰凸槌

2019-04-26 19:25

MLB／小葛雷諾大聯盟處女秀 九局下等到生涯首安

2019-04-27 10:23

NBA／備好一周行囊 馬刺蓋伊盼去完丹佛去波特蘭

2019-04-27 11:37

NBA／有人背後開槍？魔術強森：事實會浮現

2019-04-26 13:41

中職／許基宏移防外野？前一次守外野是小4

2019-04-26 17:58

MLB／今日戰績表 洋基田中將大陣不住天使中止6連勝

2019-04-26 13:50

中職／羅力首勝加方克偉首轟 悍將隊擊敗兄弟

2019-04-26 21:30

中職／出手角度拉高 羅力才能變回羅力

2019-04-26 22:12

謝國城青少棒／假動作變真登板 花浥鋐不敢再靠近投手丘

2019-04-26 15:06

田徑／分享亞錦賽摘金喜悅 鄭兆村：狀態好到控制不住

2019-04-26 16:40

MLB／金鶯球員組滑板車隊 休息室外搶停車位

2019-04-27 08:04

中職／方克偉首出賽開轟 自己也嚇一跳

2019-04-26 22:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top