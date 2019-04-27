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MLB／菊池雄星短先發 一局9球帶2K完工

2019-04-27 11:35聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

菊池雄星。 美聯社
菊池雄星。 美聯社
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菊池雄星生涯第一次短先發在今天達成，在水手保護計畫下對遊騎兵只投一局，用了九球完成三上三下，還送出兩K，第二局就把球交給頂級新秀謝菲爾德（Justus Sheffield）接手戰局。

為了保護在日職習慣一周只投一場的菊池雄星，水手制定每月給他輪值一場短先發的策略， 在前三場比賽都是投一休四後，今天對上遊騎兵就被選為菊池的調節日，他在昨天表示，「我會盡全力去投，這樣我就能將戰局好好交給下一位投手，我總是專心投入在比賽上，思考該投什麼球。」

雖然上一場才拿到大聯盟首勝的菊池雄星，無法接連進帳勝投，但他今天的一局投球內容可圈可點，只投九球， 有七顆球是好球，最快球速151公里，除了首棒打者迪謝茲（Delino DeShields）是滾地球出局外，歐德（Rougned Odor）和安德魯斯（Elvis Andrus）都領到三振。

水手隊總教練瑟維斯（Scott Servais）先前表示，菊池雄星還是會按照輪值日進行賽前準備，只差在比賽是限定一局。水手也特地從3A叫上22歲的謝菲爾德接替菊池之後的局數，他曾是前洋基農場大物，去年9月利用擴編首度上大聯盟，共出賽三場；季後在派克斯頓（James Paxton）的交易案換到水手，此役是他在本季首場出賽。

水手大聯盟遊騎兵
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