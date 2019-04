MLB／菊池雄星短先發 一局9球帶2K完工

菊池雄星。 美聯社 分享 facebook 菊池雄星生涯第一次短先發在今天達成,在水手保護計畫下對遊騎兵只投一局,用了九球完成三上三下,還送出兩K,第二局就把球交給頂級新秀謝菲爾德(Justus Sheffield)接手戰局。

為了保護在日職習慣一周只投一場的菊池雄星,水手制定每月給他輪值一場短先發的策略, 在前三場比賽都是投一休四後,今天對上遊騎兵就被選為菊池的調節日,他在昨天表示,「我會盡全力去投,這樣我就能將戰局好好交給下一位投手,我總是專心投入在比賽上,思考該投什麼球。」

雖然上一場才拿到大聯盟首勝的菊池雄星,無法接連進帳勝投,但他今天的一局投球內容可圈可點,只投九球, 有七顆球是好球,最快球速151公里,除了首棒打者迪謝茲(Delino DeShields)是滾地球出局外,歐德(Rougned Odor)和安德魯斯(Elvis Andrus)都領到三振。

水手隊總教練瑟維斯(Scott Servais)先前表示,菊池雄星還是會按照輪值日進行賽前準備,只差在比賽是限定一局。水手也特地從3A叫上22歲的謝菲爾德接替菊池之後的局數,他曾是前洋基農場大物,去年9月利用擴編首度上大聯盟,共出賽三場;季後在派克斯頓(James Paxton)的交易案換到水手,此役是他在本季首場出賽。

