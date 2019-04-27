MLB／小葛雷諾大聯盟處女秀 九局下等到生涯首安

2019-04-27 10:23 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



The first one is always special! @VladdyJr27 | #LetsGoBlueJays pic.twitter.com/34w7sYxn2H — Toronto Blue Jays (@BlueJays) 2019年4月27日

超級新秀小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）華麗登上大聯盟的這天，藍鳥用一場再見勝利歡迎他的到來，隊友朱力（Brandon Drury）在九局下敲出再見兩分砲，幫助藍鳥以4：2擊退運動家；小葛雷諾全場四打數，九局下敲出二壘安打作為生涯首安，讓在場觀戰的父親老葛雷諾（Vladimir Guerrero）也跟著如釋重負。

頂著百大新秀之首的頭銜來到大聯盟，小葛雷諾的一舉一動備受關注，賽前就湧進大批觀眾爭睹他的打擊練習，今天與運動家之戰也因此臨時排進MLB Network轉播，此戰他擔綱先發第五棒、三壘手，處女秀就搶進中心打線。

小葛雷諾賽前出席記者會時，被問到大聯盟還一場未打，就被預期將是超級巨星，這樣高標檢視對他是否公平？小葛雷諾的回答很簡單，「我會讓比賽表現為我說話。」

小葛雷諾的第一打席敲出滾地球出局，第二打席大棒送向左外野看似有機會形成長打，但運動家外野手賓德（Chad Pinder）演出撞牆跳接美技接殺，第三打席再敲右外野飛球出局。

藍鳥維持2：0領先局勢，直到葛洛斯曼（Robbie Grossman）在第八局敲出兩分砲遭到扳平；九局下，小葛雷諾擔任首位打者，敲出二壘安打，他自己握拳振奮，觀眾席上的父親鬆了口氣，旁人也紛紛簇擁著他歡呼，藍鳥隨後換上代打，小葛雷諾提前結束處女秀，朱力在兩人出局後扮演英雄，一棒敲出兩分全壘打，宣告終結比賽。

小葛雷諾生涯首戰的轟動，連對手都感受得到，運動家總教練梅爾文（Bob Melvin）就被現場氣氛嚇到，他說：「感覺就像是季後賽。」三壘手查普曼（Matt Chapman）表示，「我希望外界別給他太多壓力，讓這孩子放手去打，我祝他好運，當然希望不包括這三場比賽啦！」

BranDONE Drury. #WALKOFF pic.twitter.com/1nQwlRwoh5 — Toronto Blue Jays (@BlueJays) 2019年4月27日