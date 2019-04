MLB／史上第3快2500K達陣 薛則惜無勝投

史上第3快2500K達陣,薛則惜無勝投。 美聯社 分享 facebook 國民王牌薛則(Max Scherzer)今天對教士先發七局失掉兩分,雖然無緣勝投,但飆出10K讓他的生涯三振數突破2500大關,創下大聯盟史上第三快達成紀錄。

薛則在賽前已累積2493K,此役在六局上面對首位打者馬戈(Manuel Margot)時連投三顆好球,用86哩的滑球讓馬戈站著遭三振,達成生涯2500K的里程碑,這局更演出連3K。

可惜締造紀錄之夜的薛則卻以無關勝敗做收,一開賽連讓教士打者13上13下,先是在五局被荷斯莫(Eric Hosmer)的陽春砲毀掉完全比賽的可能,七局上他再遭馬恰多(Manny Machado)適時安打再丟一分,退場時比數被逼成2平。

薛則只花2155.1局就豎立2500K招牌,根據ESPN報導為史上第三快,只落後給「巨怪」強森(Randy Johnson)的2017.2局和「神之右手」佩卓‧馬丁尼茲(Pedro Martinez)的2152.2局,兩人都已是名人堂前輩。

薛則成為史上第35位寫下2500K的大聯盟投手,現役當中只排在洋基老將沙巴西亞(CC Sabathia)的2997K和太空人投手韋蘭德(Justin Verlander)的2752K之後。

不僅僅是三屆塞揚獎得主,薛則在過去三年都是國聯三振王,去年更以300K成為2001年以來第五位達到單季300K的投手。

On #Scherzday, we strike a bunch of dudes out.#TipOfTheCap // #OnePursuit pic.twitter.com/NHKP80btQu