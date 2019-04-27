MLB／史上第3快2500K達陣 薛則惜無勝投

2019-04-27 10:13 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



史上第3快2500K達陣，薛則惜無勝投。 美聯社 分享 facebook 國民王牌薛則（Max Scherzer）今天對教士先發七局失掉兩分，雖然無緣勝投，但飆出10K讓他的生涯三振數突破2500大關，創下大聯盟史上第三快達成紀錄。

薛則在賽前已累積2493K，此役在六局上面對首位打者馬戈（Manuel Margot）時連投三顆好球，用86哩的滑球讓馬戈站著遭三振，達成生涯2500K的里程碑，這局更演出連3K。

可惜締造紀錄之夜的薛則卻以無關勝敗做收，一開賽連讓教士打者13上13下，先是在五局被荷斯莫（Eric Hosmer）的陽春砲毀掉完全比賽的可能，七局上他再遭馬恰多（Manny Machado）適時安打再丟一分，退場時比數被逼成2平。

薛則只花2155.1局就豎立2500K招牌，根據ESPN報導為史上第三快，只落後給「巨怪」強森（Randy Johnson）的2017.2局和「神之右手」佩卓‧馬丁尼茲（Pedro Martinez）的2152.2局，兩人都已是名人堂前輩。

薛則成為史上第35位寫下2500K的大聯盟投手，現役當中只排在洋基老將沙巴西亞（CC Sabathia）的2997K和太空人投手韋蘭德（Justin Verlander）的2752K之後。

不僅僅是三屆塞揚獎得主，薛則在過去三年都是國聯三振王，去年更以300K成為2001年以來第五位達到單季300K的投手。