MLB／金鶯球員組滑板車隊 休息室外搶停車位

2019-04-27 08:04 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



比起球員停車場，金鶯休息室外那面印有隊徽和奪冠年份的橘色牆壁，才是球員們近來的熱門停車地點。

金鶯休息室到影片室之間的這面牆，最近總能見到停滿滑板車的畫面，陣容還有越來越龐大的趨勢，外野手曼西尼（Trey Mancini）笑說：「這可能是史上最遜的車隊吧！」投手吉文斯（Mychal Givens）糾正了他的說法，「我覺得是最酷的車隊啊！」

誰是滑板車隊的第一位成員，已經很難考究，卡斯楚（Miguel Castro）因為受不了巴爾的摩的交通，在去年季中買了一輛滑板車代步，曼西尼不久後跟進，「這裡太多單行道了，滑板車方便很多。」

目前在25人名單中的球員，就有九人擁有滑板車，他們多數都住在距離球場不遠的地方。捕手蘇克瑞（Jesús Sucre）擁有兩輛滑板車，一輛放在邁阿密老家，一輛則是用於巴爾的摩代步，「我就住在距離球場兩個街區之外，所以滑板車挺方便的。」

而這還不包括只是租借滑板車的球員，吉文斯就說：「別被小史密斯（Dwight Smith Jr.）給騙了，他的滑板車是租來的，他還不算我們的成員之一。」

看著滑板車隊陣容越來越龐大，他們也漸漸有了野心，吉文斯已開始物色團隊皮夾克，一面繡上「BIKE GANG」，一面繡著球員名字，幻想著所有成員穿著一致騎著滑板車前往球場的畫面，曼西尼笑說：「我們會以V字隊形前進。」