MLB／以父之名上大聯盟 小葛雷諾：為自己感到驕傲

2019-04-27 07:11 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



以父之名跨上大聯盟舞台的這天，藍鳥超級新秀小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）穿著蒙特婁博覽會隊27號球衣來到球場，向他的父親致敬。這個名字將代表著成功或失敗，此後成為他的任務，他的名人堂球星父親葛雷諾（Vladimir Guerrero）說：「你的名字是我所賦予的，但接下來的人生是你自己的。」

身為百大新秀之首、名將之子，小葛雷諾站上大聯盟的這天，成為全美關注的話題，他將為藍鳥擔綱先發第五棒、三壘手，在今天出戰運動家。

小葛雷諾今天一抵球場就吸引目光，他身上穿著父親在博覽會時的27號球衣，他解釋：「小時候我常在博覽會休息室裡玩耍，我只是希望能帶著這些回憶來到這裡。」

老葛雷諾1996在博覽會站上大聯盟，一路效力到2003年，而小葛在1999年來到人世報到。與父親一樣，小葛雷諾今天也將在加拿大展開大聯盟生涯，他在賽前記者會上表示，「我為自己感到開心、驕傲，能在加拿大演出我的處女秀。」

MLB官方推特也在今天放上一段短片，由老葛雷諾口述要給兒子的一封信，他說：「我在見到你之前就知道你的名字，我的第一個孩子一定會取名小葛雷諾，那會伴隨著壓力，你的名字是我的選擇，但接下來的人生是你自己的選擇，我給了你我的名字，但我不知道同時也給了你我的揮棒，以及對比賽的熱愛。」