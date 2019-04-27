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MLB／以父之名上大聯盟 小葛雷諾：為自己感到驕傲

2019-04-27 07:11聯合報 記者陳宛晶╱即時報導

以父之名跨上大聯盟舞台的這天，藍鳥超級新秀小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）穿著蒙特婁博覽會隊27號球衣來到球場，向他的父親致敬。這個名字將代表著成功或失敗，此後成為他的任務，他的名人堂球星父親葛雷諾（Vladimir Guerrero）說：「你的名字是我所賦予的，但接下來的人生是你自己的。」

身為百大新秀之首、名將之子，小葛雷諾站上大聯盟的這天，成為全美關注的話題，他將為藍鳥擔綱先發第五棒、三壘手，在今天出戰運動家

小葛雷諾今天一抵球場就吸引目光，他身上穿著父親在博覽會時的27號球衣，他解釋：「小時候我常在博覽會休息室裡玩耍，我只是希望能帶著這些回憶來到這裡。」

老葛雷諾1996在博覽會站上大聯盟，一路效力到2003年，而小葛在1999年來到人世報到。與父親一樣，小葛雷諾今天也將在加拿大展開大聯盟生涯，他在賽前記者會上表示，「我為自己感到開心、驕傲，能在加拿大演出我的處女秀。」

MLB官方推特也在今天放上一段短片，由老葛雷諾口述要給兒子的一封信，他說：「我在見到你之前就知道你的名字，我的第一個孩子一定會取名小葛雷諾，那會伴隨著壓力，你的名字是我的選擇，但接下來的人生是你自己的選擇，我給了你我的名字，但我不知道同時也給了你我的揮棒，以及對比賽的熱愛。」

老葛的談話中掩不住對兒子的驕傲，他說：「兒子，我為你感到驕傲，你不曾失去專注、耐心和快樂，那是你現在能站在這裡的原因，不是因為我的名字、不是因為我的揮棒，而是你自己所做出的選擇，每日不停的練習；遇見你的那一刻，我就知道你很特別，全世界也即將知道這件事。」

小葛雷諾將在今天演出大聯盟處女秀。圖/擷自藍鳥推特
小葛雷諾將在今天演出大聯盟處女秀。圖/擷自藍鳥推特
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