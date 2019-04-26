MLB／終於等到他 小葛雷諾披27號球衣演處女秀

2019-04-26 10:21 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



小葛雷諾將於明天演出大聯盟處女秀。圖/取自藍鳥推特 分享 facebook 萬眾矚目的藍鳥超級新秀小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.），將於明天演出大聯盟處女秀，比賽未打先轟動，當地兩大報都以大篇幅報導小葛雷諾前進大聯盟，多倫多星報頭版標題寫著「未來就是現在」，多倫多太陽報則寫著「終於！」

小葛雷諾不僅是百大新秀之首，也被喻為可能是史上最強新秀，外界期盼他上大聯盟已久，藍鳥球團終於在昨天賽後公布重大消息，總教練蒙托亞（Charlie Montoyo）說：「這對藍鳥來說是重大的一刻」，宣布小葛雷諾升上大聯盟，周六出戰運動家就是他的大聯盟處女秀。

藍鳥今天適逢休兵日，但球團公關可沒閒著，推特上連續發出多則與小葛雷諾相關的訊息，包括他的剪輯短片、置物櫃、與父親相同的27號球衣照片、打擊練習影片，甚至還提醒球迷購票資訊。

CBC加拿大報導寫著：「這對4月的棒球來說相當罕見，這場比賽給你一種你一定得在那兒的感覺，歡迎來到小葛雷諾秀，藍鳥球迷。」內文提到，小葛雷諾上大聯盟的時機恰到好處，NHL多倫多楓葉隊剛於季後賽首輪淘汰，NBA多倫多暴龍還在等待第二輪賽事開打，當地球迷正好有空檔迎接大物新秀的首秀。

球迷對這場比賽抱持高度期待，小葛雷諾同樣躍躍欲試，上周在小聯盟出賽時就曾信心表態，「你們看得出來吧，我已經準備好了，這很明顯。」藍鳥將於明天早上七時出戰運動家，MLB Network也加碼轉播這場賽事。