MLB／派卓亞教投手新球路 紅襪教頭不稀奇

2019-04-26 08:24 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



紅襪隊二壘手派卓亞。 美聯社 分享 facebook 紅襪先發投手羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）昨天對老虎演出六局僅失一分好投，賽後將功勞歸於傳授他新球種的二壘手派卓亞（Dustin Pedroia），聽起來像是玩笑話，紅襪教頭柯拉（Alex Cora）可不這麼認為，因為他自己在球員時期，就曾有過提點終結者投球的經驗。

羅德里奎茲昨天談到好投關鍵，指向幾天前在休息室裡，派卓亞走上前詢問他：「你想看看很噁心的變化球嗎？」羅德里奎茲透露，「他告訴我如何握球、如何出手，我兩天前開始與牛棚捕手練習這顆球路。」實際練投這顆球後，他忍不住讚嘆：「喔，這位移實在太棒了！」

羅德里奎茲還在賽前告知派卓亞，「老兄，我今天會投這顆球，我覺得挺管用的，你得告訴我這是什麼球路。」他無法解釋這算滑球或曲球，「我不知道，隨便你們想怎麼稱呼吧！」

聽起來像是休息室怪談，柯拉也說初聽聞此事時確實笑了，「我不知道這件事，如果是真的，派卓亞應該可以幫到很多投手。」但他也為投手教練勒凡吉（Dana LeVangie）發聲，認為不該漏記他的功勞。

柯拉指出，野手協助投手的情況並不算罕見，「從不同的角度看比賽，尤其是游擊和二壘，常常更能看到全貌。」他以2007年美聯冠軍賽為例，當時的終結者派柏本（Jonathan Papelbon）在系列賽共對印地安人投5局無失分，正是得利於柯拉的協助，「那年印地安人吃定了他，卻突然在那個系列賽認不得他的指叉球。」

柯拉為派卓亞送上讚許，「人們喜歡那樣的球員，願意付出心力，去幫助身邊的人變得更好的球員。」