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MLB／第15位傷兵揭曉 洋基鬧兵荒花錢買外野手

2019-04-26 07:51聯合報 記者陳宛晶╱即時報導

洋基本季第15位進入傷兵名單的球員，沒等太久，昨天揭曉答案，外野手弗瑞茲爾（Clint Frazier）因左踝扭傷加入傷兵陣線，洋基也因此以兩萬五千美元向印地安人換來梅賓（Cameron Maybin），填補外野戰力空缺。

「傷兵」今年幾乎已是洋基的代名詞，弗瑞茲爾在周二比賽中滑壘受傷，經過MRI核磁共振檢查後確認左踝扭傷，成為洋基本季第15位進入傷兵名單球員，而目前也僅桑契斯（Gary Sánchez）和沙巴西亞（CC Sabathia）一捕一投「出院」，洋洋灑灑躺了13人。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）在昨天賽後宣布這項消息，弗瑞茲爾的傷勢雖不算嚴重，「但已到必須休兵的程度。」他也表示，「好消息是，我們認為他不會缺陣太久，大概是10到14天的程度，或許會更短也說不定，弗瑞茲爾本人甚至覺得他能打。」

外野傷兵一大票，除了弗瑞茲爾外，還包括史丹頓（Giancarlo Stanton）、賈吉（Aaron Judge）、希克斯（Aaron Hicks）和艾爾斯布瑞（Jacoby Ellsbury），洋基被迫向外求援，今天與印地安人完成一筆現金貼補交易，換來32歲、12年大聯盟資歷的梅賓，洋基將成為他的第八支效力球隊。

梅賓在今年春訓時因酒駕被逮，不久前才剛與印地安人簽下小聯盟合約，如今趁著洋基的傷兵潮換到出賽機會；洋基為了在40人名單中為梅賓空出一席，今天也確定將王牌投手塞佛里諾（Luis Severino）移至60天傷兵名單。

洋基

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