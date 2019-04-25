重建中遊騎兵怪咖多 賈羅極端打法無人可比

我國旅美好手黃暐傑24日登上大聯盟，成為台灣第15位擠進美職最高殿堂窄門的選手，雖然在大聯盟才待了大約兩天的時間，就又被下放小聯盟，但他在大聯盟投過球的記錄已被載入史冊。（本文所有數據截至4月25日）

黃暐傑大聯盟處女秀，中繼2.1局丟兩分，只有一分是自責分，防禦率3.86。 路透 分享 facebook

黃暐傑所屬的球團是美國聯盟西區的德州遊騎兵隊。遊騎兵的大聯盟隊伍目前仍處在重建階段，走過了2015和2016兩年最後的戰力高潮後，他們在2017年展開重新整頓陣容的工作，過去兩年送走了主戰投手達比修有、漢默斯（Cole Hamels）、主力捕手路克洛伊（Jonathan Lucroy），以及幾乎所有牛棚大將，如戴森（Sam Dyson）、傑佛瑞斯（Jeremy Jeffress）、凱拉（Keone Kela）等人，迎來不少年輕球員和小聯盟潛力股。除此之外，不想徹底擺爛的遊騎兵，近年還補進一些有資歷的大聯盟即戰力，因此球隊陣容仍具一定的可看性。

這樣的狀態也讓尚未重建完成、球隊實力卻也不至於太差的遊騎兵，變成一支陣容組成十分有趣的隊伍。黃暐傑日前走入的球員休息區，充斥著經歷特殊、定位迥異、能力極端的怪咖隊友，而其中最奇葩的，莫過於本季首月打出絕佳數據的重砲手賈羅（Joey Gallo）。

黃暐傑短暫共事的大聯盟隊友中，有單單靠著接捕技巧和引領投手能力便獲得複數年合約的知名二號捕手馬西斯（Jeff Mathis，打擊能力奇差無比，生涯進攻指數.562為大聯盟過去20年來所有累積2500打席的打者中最低），有單單靠著快腿和中外野防守功夫就獲得先發地位的迪謝茲（Delino DeShields，跑壘極速名列全聯盟前5%），有守過三游和二壘但偷好球能力全聯盟最差的捕手基納—法利法（Isiah Kiner-Falefa），有歷經重大傷勢一度被放入牛棚卻又成功回歸先發輪值的資深投手麥納（Mike Minor），有歷史上唯一在美職打超過10年的韓國野手——秋信守，有從美職發跡到日職發展隨後又重返大聯盟的大器晚成後援投手馬丁（Chris Martin），還有在近年從守備型球員進化成強打游擊手的看板球星安德魯斯（Elvis Andrus）。

話說遊騎兵捕手馬西斯(左)雖然幾乎是大聯盟中打擊最差的球員，但他近3場比賽竟然還都有跑回本壘得分。 美聯社 分享 facebook

不過就算上述球員的經歷再怎麼特殊、能力再怎麼極端，恐怕都很難跟賈羅的獨特性相提並論。賈羅可說是大聯盟史上前無古人的特殊打者，他那極端的打擊型態使他在年僅25歲、大聯盟實質年資還累積不滿三年的時刻，就已創造不少令人咋舌的紀錄。

賈羅的打擊型態特殊在哪？他是大聯盟史上極少數真正貫徹球球都全力揮擊的哲學、不在乎高三振率、不在乎打擊率偏低，單憑高全壘打產量和選球保送就創造高進攻火力的打者。

來自拉斯維加斯、從小跟前國聯MVP布萊恩（Kris Bryant）一起長大的賈羅，是遊騎兵於2012年選秀第一輪第39順位選中的球員。身形高壯巨大的他（196公分、106公斤），業餘時期就以擁有怪獸級的揮棒力量聞名，而他也善加運用其身材優勢和龐大的力量天賦，希望能將之發揮到極致。

所以賈羅採取幾乎完全屏棄巧打的進攻模式，仍然會仔細選球，但只要挑中要攻擊的球，便全力揮棒，設定「把球轟高轟遠」為唯一的出棒目標。如此打擊型態除了會製造低打擊率、高三振率，也附帶高長打率、高全壘打產量和不錯的保送率，數據累積以三振、保送和全壘打等所謂的「三純數據」（Three True Outcomes，縮寫TTO）為主。此數據樣貌跟已退休的昔日大聯盟重砲唐恩（Adam Dunn，他也被稱作三純打者的始祖）類似，只是賈羅又再把三純數據的奧義發揮到極致，晉升進化版的新世代唐恩。

賈羅揮棒姿勢極其豪邁，球被他咬中後以高仰角飛向外野的機會很高。 美聯社 分享 facebook

從小聯盟起，賈羅就繳出很高的三振率（都在30％以上，大聯盟一般平均為22％左右）、很高的保送率（小聯盟保送率為14.7％，大聯盟一般平均為8％左右），以及很高的長打率（小聯盟長打率為.587）。面對小聯盟投手們較不成熟的變化球和控球能力，賈羅靠著選掉不適合攻擊的球路、挑選好球釋放巨大揮棒力量，輕鬆地大殺四方，還能產出不錯的打擊率（小聯盟打擊率為.254）。

不過隨著層級上升，到2A、3A，甚至是大聯盟，賈羅對到更成熟的控球還有更犀利的變化球種，三純數據的打擊型態變得愈來愈明顯、愈來愈極端，在保送頻率和全壘打火力維持差不多的水準下，三振率高速膨脹。

2015年剛上大聯盟時，賈羅36場出賽的三振率高達46.3％，寫下大聯盟史上所有累積至少100打席的打者賽季裡，三振率第二高者，僅次於1967年上場打106次就被三振50次的捕手鄧肯（Dave Duncan）。有趣的是，2015年賈羅的打擊三圍為.204／.301／.417（打擊率／上壘率／長打率），進攻指數.717只比聯盟平均差9%，整體火力還沒有想像中那麼糟，關鍵就在於他在那年的123打席中揮出10支長打，另外還選到15次保送（保送率12.2％）。

不過由於2015和2016兩年，遊騎兵正積極競爭季後賽席次，沒有太多空間讓賈羅適應大聯盟投手的控球水準和變化球強度，因此賈羅的出賽機會不多。直到2017年開始，球隊邁入重建的循環，賈羅才終於獲得穩定先發出賽的空間，打完生涯第一個完整賽季，讓球迷見識到這種以三振保送全壘打為主、比唐恩更誇張的全力揮擊哲學，會繳出什麼樣的進攻數據，以及是否能在大聯盟生存。

打完2017和2018兩個賽季，賈羅用實績印證，就算打擊率低到只有兩成，三振率達到突破天際的35％之上，只要他能單季揮出40支全壘打、選到超過70次保送，就還是能交出進攻指數超過.800、火力水準高出聯盟平均10％以上的打擊成績單。「唐恩2.0」不僅真的能在大聯盟生存，還可以為球隊做出優於聯盟平均不少的打擊火力貢獻！

賈羅(中)追求長打的代價就是換來超高的三振率，當然心情不好的時候會相當的多。 美聯社 分享 facebook

賈羅比唐恩更極端之處在於，他的三振率比唐恩更高、打擊率比唐恩更低、全力揮棒的心態更加明顯。即便唐恩在退休前幾季的三振率激增，但其生涯通算的三振率也不過28.6％，跟賈羅到目前為止平均37.7％的三振率相比，根本是小巫見大巫。此外，唐恩生涯的平均打擊率為.237，甚至有好幾季的單季打擊率超過.260，這些都是賈羅完全難以望其項背的（生涯打擊率.208、完整賽季最高打擊率.209）。

賈羅發揮到極致的全力揮棒心態，則可體現在他的安打種類分佈上。賈羅生涯累積的241支安打中，有96支是全壘打，一壘安打卻只有90支，一壘安打竟然比紅不讓還要少。賈羅是大聯盟史上唯一一位，生涯累積超過1000打席，全壘打數仍多於一壘安打數的選手。

若從單季的角度來看，賈羅的2017和2018兩個賽季，單季的全壘打數亦皆多餘一壘安打數。在賈羅之前，大聯盟歷史上只有2001年揮出創紀錄單季73轟的邦茲（Barry Bonds）、1998年單季70轟的馬怪爾（Mark McGwire）和1999年單季65轟的馬怪爾，曾在一季累積至少500打席的情況下，繳出全壘打數多於一壘安打數的誇張數據。由此可見通常只要賈羅揮棒，要不是揮空，就是打得非常紮實、擊成足以形成長打或全壘打的深遠飛球。

至於唐恩，他生涯從來沒有發生過單季全壘打比一壘安打多的情形，其生涯的總一壘安打數自然遠遠多於總全壘打數。

可是就算賈羅的三振率比唐恩更高、安打數比唐恩更少，他卻仍硬是打出跟唐恩差不多、優於聯盟平均水準不少的火力產出，這又是為什麼呢？主要原因是他打到的球更加強勁、威力更加火爆！

根據棒球數據網站《Fangraphs》的資料，賈羅生涯的強擊球比例高達48.8％，遠超乎聯盟平均，也比唐恩的生涯平均36.2%高出非常多。大聯盟近年的強擊球比例逐年增高，本季現階段達到有該數據以來的最高點37.2％（2002年至今），但仍跟賈羅的生涯平均差距超過10個百分點。可怕的是，賈羅本季的強擊球比例亦跟著聯盟趨勢寫下生涯新猷，來到令人瞠目結舌的68.2％，位居全聯盟第二高之外，領先第三名葛蘭道爾（Yasmani Grandal，60.3％）的幅度還非常大。

除了強擊球比例高，賈羅的平均擊球初速、擊球仰角，還有全壘打的飛行距離，也都是出了名的極端。賈羅生涯的平均擊球初速93.6英里，為同期419位擊出至少400顆擊球的打者中第二高者，僅次於洋基法官賈吉（Aaron Judge）。同樣篩選標準下，賈羅的平均擊球仰角21度則是419名打者中的第一名。全壘打距離方面，從賈羅生涯開始到現在，大聯盟總共有300名打者揮出至少25發全壘打，而賈羅的416英尺平均全壘打飛行距離，則在這300人當中並列第四位，與怪力男史丹頓（Giancarlo Stanton）並駕齊驅。從這些數據不難看出賈羅不只轟得強，也轟得遠，甚至還能經常把球打得很高。

值得注意的是，賈羅今年開季到目前為止累積將近100打席的打擊率竟逼近三成，非常不像他過去產出的打擊數字，而這可能跟他本季更強調拉打（球打得更為紮實、強勁），而且飛球比例下降、平飛球比例提高（擊球仰角下降）有關。

賈羅生涯逐年拉打球（藍線）和反方向球（紅線）的比例。 圖表資料來源：Fangraphs 分享 facebook

賈羅生涯逐年滾地球（黃線）、飛球（藍線）和平飛球（紅線）的比例。 圖表資料來源：Fangraphs 分享 facebook

雖然賈羅現階段的火燙打擊手感和進步的打擊率能延續多久、到季末他的打擊率是否真的能有感地提升，都還是未知數，不過假使他真的能讓整季打擊率進步到.230、.240的水準，總全壘打提升到50支，代表他將進化成聯盟裡打擊砲火最頂尖的打者群之一。

充滿怪咖的遊騎兵隊，擁有全聯盟打擊型態最極端的打者賈羅坐鎮打線，感覺起來再適合不過。但無論上述介紹的數據有多麼極端、特別，或許都沒有賈羅上個週末才好不容易打破的高飛犧牲打荒來得奇妙：這麼會打高飛球的賈羅，卻直到生涯累積了1337打席、打出223顆飛球之後，才終於擊出首支高飛犧牲打，為史上第三久。這個紀錄發生在最不可能出現這種紀錄的賈羅身上，再次讓人見識到棒球的神奇荒誕。