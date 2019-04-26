達比修該如何恢復王牌身手？調整球種就有機會

去年五月就宣告整季報銷的達比修有，今年開季復出後依舊找不回王牌身手，繳出1勝3敗、5.96防禦率的糟糕成績，他的進階數據WAR為-0.3，甚至在全聯盟敬陪末座。也就是說去年與小熊隊簽下6年1億2600萬美元大約的達比修，現在是全聯盟表現最差的先發投手。

達比修要找回昔日的王牌身手，就要先找回好球帶。他的保送率是全聯盟最高的7.15，甚至比第二高(5.54)的桑契斯(Aaron Sanchez)還要多一截。達比修上一個完整球季是2017年，當年他的三振率高達11.03，今年他的三振率雖已下滑到9.93，但仍算不錯。只是保送率實在太高，導致他的三振/保送比依舊是全聯盟第二低的1.39，顯示壓制力已不再。如此糟糕的控球，也不難想像他52.4%的第一球好球率會是全聯盟倒數第六。

達比修2017年剛轉到道奇時偶爾還會有一點巨星風采，去年到小熊後卻是江河日下，本季的表現更是糟到極點。 2018 Topps 球員卡 分享 facebook

除了問題最大的控球外，達比修的球威也不如以往。他的四縫線速球均速由2017年的94.7英里下滑到93.4英里，已不再是聯盟頂尖。他那減速又投不進好球帶的四縫線速球，讓他被打得滿頭包，這球路的被打擊率高達.321，而2017年時只有.256。

而達比修最拿手的極品滑球也消失了。2017年他投滑球時的被打擊率是超優的.174，而今年卻爆增到.276。四縫線速球和滑球一直是達比修最常投的兩種球路，2017年這兩種球路的比例分別為35.2%和24.6%，而今年他投這兩種球路的效果奇差無比，但比例卻分別提升到40.8%和30.0%。這是否告訴他該換個球路了？

達比修控球失準，滑球又失去威力，若不儘早調整球路，恐怕還會常常被對手修理。 美聯社 分享 facebook

今年達比修投卡特和伸卡球的效率其實都很好。他的卡特球被打擊率只有.133，根據Fangraphs的球種價值，他的卡特球數字為3.3，在全聯盟僅次於艾弗林(Zach Eflin)和薩馬甲(Jeff Samardzija)，然而艾弗林和薩馬甲投卡特球的比例都比達比修高，顯示平均來講達比修的卡特球效率更佳。而他投的伸卡球甚至還沒被擊出安打過，但他投伸卡球的比例卻只有5.9%。

配球過於單調、配錯球成了達比修今年的另一大問題。以往他的四縫線速球、滑球、卡特球和伸卡球都各保有10%以上的比例，但今年伸卡球卻從2017年的16.5%大幅縮減到5.9%。且四縫線和滑球效果不好卻還一直丟，卡特、伸卡效率佳反而投得少，這也難怪他今年會被轟得那麼慘。

達比修若不能儘快脫離現在頻頻被打爆的困境，他平均約2000萬美元的薪水將成為巨大的錢坑，小熊本季到2023年恐怕都要掉入萬丈深淵。 美聯社 分享 facebook

但值得欣慰的是，達比修並不是所有數值都這麼糟。至少他的卡特球和伸卡球能夠成為致命武器，只要他能調整配球模式，將卡特和伸卡球的投球比例提升，並找回控球能力，還是有機會恢復昔日王牌投手的水準。