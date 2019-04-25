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MLB／教士新秀投出王牌架式 水手赫南德茲也喊讚

2019-04-25 19:22聯合新聞網 綜合報導

雖然經過5場先發才奪下生涯首勝，但教士新秀投手派戴克已投出王牌架式。 美聯社
雖然經過5場先發才奪下生涯首勝，但教士新秀投手派戴克已投出王牌架式。 美聯社
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教士新秀投手派戴克（Chris Paddack）因開TJ手術錯過2017球季，去年復出後在1A及2A出賽，本季春訓表現亮眼，成功登上大聯盟，他也沒讓教練團失望，開季表現火熱，投出聖地牙哥新王牌架式！

此役先發迎戰全聯盟進攻火力第一的水手，派戴克主宰對手，繳出7局1安0失分好投，另有9次三振與1保送，技壓同場表現一樣出色的「國王」赫南德茲（Felix Hernandez），率領教士以1：0獲勝，拿下3連勝，他則拿到大聯盟生涯首勝，賽後興奮地說：「等這一刻等好久了，這是一個非常激勵人心的時刻。」

賽季至此派戴克先發5戰共投27局，送出30次三振，防禦率從賽前的2.25降至1.67，被打擊率1成12，WHIP更僅0.67，儼然成為教士新王牌。

儘管繳出高檔表現，派戴克開賽卻讓人捏了把冷汗，面對水手首位打者漢尼格（Mitch Haniger）連續投出4次壞球，且沒有1球球速超過91mph（約146.5公里），教頭格林（Andy Green）賽後也說：「當下真的不太妙」。

不過首局面對5名打者搞成滿壘後，派戴克突然醒了，先是三振了高登(Dee Gordon)解危，此後連6局讓水手三上三下，連續解決19名打者，水手連踏上壘包都是奢求。

賽後對於如此高落差的表現，派戴克表示由於是日場的比賽，昨晚只睡了2小時，上場前全身痠痛，一度覺得是發燒，但測量後一切正常，他說自己投的前4球「有點鬆散」，好在捕手上前與他溝通過後情況開始好轉，「因為我知道身體不是100%狀態，反而讓我更專注了。」

「國王」赫南德茲7局8K的表現和派戴克相比也不惶多讓，無奈2局下半被金斯勒（Ian Kinsler)擊出左外野方向全壘打，全場只丟這1分卻飲恨吞敗。不過這位老大哥賽後不吝誇讚小老弟，「他投得很棒，表現讓人印象深刻，擁有非常棒的球路！」

水手教頭瑟維斯（Scott Servais）賽後則給予球隊過去的王牌好評，直說這是他4年來看過最好的赫南德茲。

睡眠

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