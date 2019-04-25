MLB／洋基沒給機會後 岡薩雷茲確定回鍋釀酒人

2019-04-25 16:30 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



前賽揚第三的左投老將G岡在沒有機會後離開洋基，宣布回鍋釀酒人，被看好能幫到年輕投手群。 美聯社 分享 facebook

前國民強投岡薩雷茲（Gio Gonzalez）因沒有上場機會而離開洋基，決定加盟老東家「酒鬼」釀酒人隊！

過往在國民投出賽揚第三名的岡薩雷茲，本季僅獲得洋基以小聯盟合約網羅，而洋基雖然傷兵眾多、但絲毫不缺先發。苦等不到機會的岡薩雷茲只好跳脫合約，不過很快就找到工作，在25日凌晨以200萬美元回鍋釀酒人，若能拿出去年季末在該隊出賽5場就奪3勝的水準，應該能拯救釀酒人淒慘的先發輪值。

在洋基遲遲沒機會

根據《雅虎體育網》報導，原本被洋基簽來當投手保險的岡薩雷茲，在遲遲等不到機會後，他於25日凌晨宣布，將以自由球員身份加盟釀酒人，此筆合約也如同季初洋基提出的差不多，約為200萬美元。

岡薩雷茲可說是受大聯盟近年來精打細算風氣影響的一大實例，這位前國聯賽揚獎第三的好手雖然不復過往身手，但擁有著豐富經驗能成為年輕投手群的領路人，本身實力至少也能勝任中後段輪值工作馬，沒有道理打算領著小聯盟薪水、被壓在小聯盟；因此，在洋基傷病風並未吹到先發投手群時（意即用不到他），岡薩雷茲便不打算再留紐約，而他宣布成自由球員後，多支球隊如大都會、釀酒人都對他很感興趣。

能幫助釀酒人投手群

最終岡薩雷茲仍然回到熟悉的密爾瓦基，《紐約時報》報導，專家分析，釀酒人絕對是聯盟中數一數二急需要岡薩雷茲的球隊之一，釀酒人雖然有著國聯MVP葉力奇領軍的暴力打線，但先發投手陣容狀態卻慘不忍睹，團隊自責分率高達5.74，在全聯盟排名倒數第5，是拖累他們戰績僅5成的最大原因。

更慘的是，釀酒人輪值本季僅有3位先發投手有過投到第七局的紀錄，而且都還只有一次，而且從本月13日後就再也沒出現過能吃下七局的先發，代表該隊牛棚狀態疲憊不堪，岡薩雷茲不論擔任先發或是長中繼都會很適合，雖然他本季在洋基小聯盟表現數據不佳，但這都是因首戰被打爆，後面就逐漸回穩，讓專家看好他能給予釀酒人投手群不小貢獻。

再加上他去年在釀酒人出賽5場先發，拿下3勝，防禦率僅2.13，雖然在季後賽被打爆，但若只花200萬美元就能穩住例行賽數據，已經是很划算的投資。

大都會遺憾沒搶到

此外，原本也想競爭岡薩雷茲的大都會隊則是一場空，專家指出，雖然大都會目前戰績暫居國聯東區龍頭，但其實僅與後面3隊（費城人、勇士及國民）僅差1.5場之內，為了坐穩龍頭，大都會必然得因應王牌投手狄葛隆進駐傷兵名單，做出適當的補強。

但如今沒搶到岡薩雷茲，他們或許只能用實力不佳的自家球員巴加斯，而專家也很酸的表示：「大都會你們在找的不是岡薩雷茲，難不成是在找巴加斯呢？」而巴加斯本季的WAR值居然還是負的，比隨便找一位浪人球員的0還要淒慘。

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