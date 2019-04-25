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MLB／開轟後慢速跑壘寫紀錄 霍金斯強調非報復

2019-04-25 15:50聯合新聞網 綜合報導

霍金斯開轟後總共耗時34.23秒才回到本壘，刷新自己先前所寫下的23.82秒紀錄...
霍金斯開轟後總共耗時34.23秒才回到本壘，刷新自己先前所寫下的23.82秒紀錄，也是2016後全壘打繞壘最久紀錄。 美聯社
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君子報仇三年不晚，但霍金斯（Rhys Hoskins）的反擊卻來得相當快。日前與大都會對投手拉米（Jacob Rhame）投出的頭部近身球有不滿的霍金斯，今於9局再度對決拉米，並從對方手中敲出全壘打，隨後緩慢跑回本壘，幫助費城人最終以6:0擊敗大都會，中止近期的3連敗。

包含這轟，霍金斯生涯已在大都會主場擊出5支全壘打，而今天開轟後他總共耗時34.23秒才回到本壘，刷新自己先前所寫下的23.82秒， 同時也成為本賽季及自2016年馬丁尼茲（Victor Martinez）在老虎隊創下34.1秒以來最慢的紀錄。

遭砲轟的拉米對霍金斯的「慢速」跑壘沒有多做解釋，只表示：「我被他逮到了，如果我投得更好，他大概沒得跑壘。」

霍金斯強調並不是為了報復才慢跑，不過也補充：「記得有人說過一句話，『不要戳睡著的熊』，最後幾局大概就是最好的寫照。」

最後霍金斯表示：「棒球就是這麼有趣，它似乎會讓你回到曾經發生的情境裡，通常會是隔一個晚上的比賽，而這就這麼發生了。這一轟給了比賽很好的收尾，球隊需要這場勝利，特別是對於剛結束客場之旅，即將返回自家主場的我們。」

霍金

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