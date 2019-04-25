MLB／紅雀橫掃釀酒人 韋恩萊特奪生涯第150勝

2019-04-25 15:41 中央社 聖路易市24日綜合外電報導



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MLB紅雀今天在韋恩萊特先發投6局只失1分的帶領下，以5比2擊敗釀酒人，在系列賽橫掃對手，韋恩萊特也締造生涯150勝的里程碑。

美國職棒大聯盟聖路易紅雀在主場迎戰密爾瓦基釀酒人3連戰的最後一場比賽，是兩隊本季第10次交手，紅雀在雙方前6次交手中輸掉5場比賽，但近期拿下4連勝。

紅雀右投韋恩萊特（Adam Wainwright）生涯對上釀酒人有15勝9敗、防禦率2.36的成績，今天他先發投6局，有3次三振、1個四壞球保送，被打4支安打丟掉1分是自責分，在球隊贏球後，他也拿下勝投，這是他生涯第150場勝投，本季戰績累積2勝、2敗。

釀酒人先發投手夏辛（Jhoulys Chacin），今天前3局沒有被對手擊出任何安打，但第4局被高史密特（Paul Goldschmidt）、德隆（Paul DeJong）接連敲出安打後，再被歐蘇納（Marcell Ozuna）一棒揮出3分砲，他今天投4局被敲出兩支全壘打丟掉4分自責分，最後承擔敗投。

釀酒人9局2比5落後、兩人出局滿壘有人時，派出上季年度最有價值球員（MVP）葉力奇（Christian Yelich）代打，今天比賽之前，他有領先全聯盟的13支全壘打、31分打點，本季他對紅雀前6戰，21個打數有11支安打，有8支全壘打、18分打點的成績。

但這次對紅雀的系列賽，葉力奇前兩戰6打數0安打，今天他沒有先發，在球隊有機會逆轉時以代打身份上場，面對紅雀終結者希克斯（Jordan Hicks）一個91英里變速球，他揮棒落空遭到三振，讓紅雀最終以5比2留下勝利。