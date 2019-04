MLB／小葛雷諾升大聯盟 名人堂老爸推特給激勵

名人堂球星葛雷諾(右)在推特上鼓勵自己的兒子(左)登上大聯盟,並貼出他小時候的兩人合影。 截圖自葛雷諾推特 分享 facebook

身為名將之子,且被譽為可能是史上最強新秀的藍鳥超級新人小葛雷諾(Vladimir Guerrero Jr.),終於升上大聯盟,並在本周六演出大聯盟處女秀,名人堂老爸葛雷諾(Vladimir Guerrero)除了在推特上Po出小時候的父子照,也留下感人的祝賀語。

My son! The country that saw you as a child will now see you turn into a big one.



Working hard everything can be done. I’m proud of you!



Love you! ❤️ pic.twitter.com/WJyLBVKWoR