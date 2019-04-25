MLB／小葛雷諾升大聯盟 名人堂老爸推特給激勵

2019-04-25 11:12 聯合新聞網 綜合報導



名人堂球星葛雷諾(右)在推特上鼓勵自己的兒子(左)登上大聯盟，並貼出他小時候的兩人合影。 截圖自葛雷諾推特 分享 facebook

身為名將之子，且被譽為可能是史上最強新秀的藍鳥超級新人小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.），終於升上大聯盟，並在本周六演出大聯盟處女秀，名人堂老爸葛雷諾（Vladimir Guerrero）除了在推特上Po出小時候的父子照，也留下感人的祝賀語。

My son! The country that saw you as a child will now see you turn into a big one.



Working hard everything can be done. I’m proud of you!



Love you! ❤️ pic.twitter.com/WJyLBVKWoR — Vladimir Guerrero (@VladGuerrero27) April 25, 2019

葛雷諾說：「我的兒子！全國看著你一路從孩童變成大人，如今你終於登上大聯盟，只要努力，沒有不可能做到的事，我為你驕傲！愛你。」

這張照片是葛雷諾在博覽會時期，與擔任球童的兒子合影，模樣相當可愛。誰也沒想到當時還胖胖的小葛雷諾，長大後成為最受期待的超級新人。他將在本周六演出大聯盟處女秀，正式向外界「開箱」驗收百大新秀之首的實力。

事實上大聯盟出過不少知名父子檔，大家熟悉的包含曾同場開轟的小葛瑞菲父子(Ken Griffey Sr.和Ken Griffey Jr.)，創下史上父子檔最多全壘打，打點和盜壘的大小邦茲(Bobby Bonds和Barry Bonds)，以及唯一一對都曾單季50轟的費爾德父子(Cecil Fielder和Prince Fielder)，未來就看小葛雷諾能否追上老爸的成就，攜手進入這名單了。