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MLB／遊騎兵討先發救兵 黃暐傑大聯盟一日遊

2019-04-25 09:21聯合報 記者陳宛晶╱即時報導

黃暐傑今天再因遊騎兵的應急調度被通知回到2A，驚奇之旅短短一天落幕。 路透
黃暐傑今天再因遊騎兵的應急調度被通知回到2A，驚奇之旅短短一天落幕。 路透
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昨天才剛成為史上第15位升上大聯盟的台灣球員，黃暐傑今天再因遊騎兵的應急調度被通知回到2A，驚奇之旅短短一天落幕。

遊騎兵近期投手戰力不足，位於40人名單內的黃暐傑，昨天臨時被通知升上大聯盟，也馬上就獲出賽機會，大聯盟處女秀對運動家中繼2.1局被敲三安打、失兩分（責失一分），共用48球。

遊騎兵今天與運動家纏鬥到九局下挨了再見安打，以5：6落敗，原本預計將在明天先發的桑普森（Adrian Sampson），此戰已經中繼三局，遊騎兵被迫趕緊再找援兵，賽後確認將從3A升上左投赫恩（Taylor Hearn），頂替明天一戰先發，也因此宣布下放黃暐傑。

出身於達拉斯在地的赫恩，為遊騎兵農場10大新秀，但球團原意等到夏天再讓他升上大聯盟，本季至今在3A繳出1勝3敗、防禦率4.05，如今計畫趕不上變化，遊騎兵先發輪值開天窗，被迫提前叫上赫恩。

談到赫恩即將演出大聯盟處女秀，總教練伍瓦德（Chris Woodward）表示，「他的球投得不錯，能攻擊好球帶，能做到我們想看到的內容。」但他也坦承，「是的，我們現在是有些麻煩。」

黃暐傑的大聯盟之旅因此一天落幕，他將回到原本所屬的2A球隊，等待下一次晉升機會。

大聯盟遊騎兵運動家

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