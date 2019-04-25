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MLB／用跑車比喻達比修 小熊教頭在等他的六檔

2019-04-25 09:05聯合報 記者陳宛晶╱即時報導

達比修有在投手丘上持續找感覺，總教練麥登（Joe Maddon）談起這位日籍投手，對他仍有無限信任，以一輛擁有六檔變速的跑車形容，認為只要等達比修調整到六檔，放手讓他表現就好了。

達比修本季至今共拿1勝3敗、防禦率5.40，近三戰都投滿五局，表現看似漸有起色，但小熊對這位以六年1.26億美元合約簽下的投手期待當然不僅於此。被問到下一步計畫時，達比修的回答很簡單，「投超過六局」；來到小熊後的13場先發，達比修只有三場投滿六局，改寫生涯最短先發局數成為他的日常。

麥登以六檔跑車比喻達比修，同樣期待子弟兵能盡快調整到六檔極速，「當你擁有像他這樣的球員，在他達到六檔時，就只需要放手讓他表現就好，看著車速從75、80、90提升到100哩。」麥登仍信任達比修的能力，「我知道我將會看到怎樣的他，因為我過去曾經看過。」

「我只希望他做自己。」麥登已從達比修近期的投球內容看到轉機，「下一步就是讓他持續目前在做的事，我喜歡他攻擊好球帶的方式，他也越來越自在，他今年在這裡越來越有活力。」

達比修前一場出賽為21日，若按投一休四可於明天出戰前東家道奇，但小熊今天確認由萊斯特（Jon Lester）離開傷兵名單，扛起此戰先發。

今年儼然已經變身「名嘴」的達比修，曾被麥登點名為「過分老實」，這回再度不開「濾鏡」，談到萊斯特缺陣期間的小熊投手表現，他笑答：「除了我之外都挺好的」。萊斯特於4月9日受傷，小熊的團隊防禦率在這段期間領先全大聯盟。

小熊萊斯特道奇

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