MLB／超級大物來了！小葛雷諾本周六演大聯盟處女秀

2019-04-25 07:53 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



藍鳥超級新秀小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）終於接到等待已久的一通晉升電話，藍鳥教頭蒙托亞（Charlie Montoyo）今天證實，小葛雷諾升上大聯盟，他將在本周六演出大聯盟處女秀，正式向外界「開箱」驗收百大新秀之首的實力。

小葛雷諾因腹斜肌拉傷，今年在大聯盟春訓後期高掛免戰牌，只留下六場出賽，19打數敲出4支安打，打擊率2成11；開季先分發高階1A進行復健賽，晉升3A後快速展現強打火力，八戰累積30打數敲出11支安打、打擊率3成67。

連同今天開轟在內，小葛雷諾八戰敲出三發全壘打，這也是他本季首度連續三場出賽，而藍鳥球團先前曾透露，叫上小葛雷諾的前提之一，是他先能在小聯盟連續三場健康出賽。

完成連續三場出賽的晉升條件後，大聯盟官網隨即指出，今天在3A的全壘打，可能為小葛雷諾的小聯盟生涯畫下完美句點，「周五（美國時間）出戰運動家，小葛雷諾的大聯盟處女秀有可能在幾個小時內成為現實。」

果然，就在藍鳥今天以0：4輸給巨人賽後，蒙托亞宣布消息，小葛雷諾前進大聯盟，本周六出戰運動家。

不僅是今年百大新秀之首，小葛雷諾更被譽為可能是史上最強新秀，但蒙托亞不希望為這位小將預先設下高標，先前曾在受訪時提到，「我們必須保持耐心，不論在他的攻、守上都是，畢竟他才只有20歲。」但他也說：「我確實認為他可以做得很很好，他不會因為來到大聯盟而緊張或害怕。」