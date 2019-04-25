MLB／大聯盟初登板 黃暐傑飆152km

黃暐傑從小聯盟二A直升大聯盟，報到首日就獲得出賽的機會。 （美聯社） 分享 facebook

遊騎兵隊廿五歲投手黃暐傑在旅美第五年一圓大聯盟美夢，昨天首度踏上最高殿堂並完成生涯初登板，對上運動家隊中繼二點一局、失兩分（一分自責分），無關勝敗。

黃暐傑前一天結束二Ａ賽事回到飯店，凌晨一點接獲升大聯盟的通知，清晨五點出發，搭了兩趟飛機到舊金山，再轉車前往奧克蘭與客場作戰的球隊會合，趕上晚間七點的比賽。

黃暐傑成為歷年第十五位登上大聯盟的台灣球員、本季繼陳偉殷、林子偉後的第二人，也是遊騎兵第一人，昨天投二點一局，被敲三支安打，投出兩保送、一次三振，最快球速九十四點六英里（約一五二公里），終場遊騎兵隊以五比十一落敗。

黃暐傑賽後透過經紀公司表示，大聯盟初登板緊張難免，盡量讓自己穩定下來，對於生涯首戰的表現，他坦言不太滿意，尤其變速球沒有投出水準。在美職資深球探眼中，黃暐傑最大武器就是變速球非常出色，對左打、右打都有一定壓制力。

黃暐傑雖畢業於名校高苑工商，但入學時是訓練班（非科班）的自費生，努力拚上科班球隊，成為高苑締造木棒聯賽二連霸的大功臣，差點和高苑同窗林子偉一同加入紅襪隊，但之後進入台體大，才被響尾蛇隊簽下。

日職部分，效力火腿隊的台灣球員王柏融，昨天對樂天隊之戰重扛三棒重責、擔任指定打者，五打數敲三安、攻下兩分打點、跑回一分，打擊率升至二成九一，再度衝到全隊最高，火腿終場以十五比五大勝。

王柏融開季廿二場全勤，其中五場打三棒特別神勇，合計廿二個打數揮出十安，包括本季首轟，打擊率高達四成五五，至於十七場打五棒的比賽，六十四個打數敲十五安，打擊率只有二成三四。

王柏融繼五日對西武隊三支三、十七日對歐力士隊四支四後，本季第三次至少單場三安，第四次單場至少貢獻兩分打點。