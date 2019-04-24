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MLB／變速球沒投出水準 黃暐傑初登板不太滿意

2019-04-24 19:58聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

黃暐傑今天升上大聯盟。 擷圖自推特
黃暐傑今天升上大聯盟。 擷圖自推特
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旅美第5年，25歲投手黃暐傑今天從2A被升上大聯盟，成為台灣第15位站上大聯盟的球員，且馬上在對上運動家隊之戰迎來生涯初登板，中繼2.1局失2分（1分自責分），對於自己的大聯盟處女秀，黃暐傑也坦言緊張。

黃暐傑在2014年7月與美職響尾蛇隊簽約，展開旅美生涯，在2018年升上2A，接著在8月被交易至遊騎兵，季後被放進40人名單，今年首度參與大聯盟春訓，但開季前就被下放回小聯盟，從2A出發。

本季黃瑋傑在2A出賽6場（1場先發），共投9.2局，被敲7支安打，送出14次三振，失2分，拿下1勝，防禦率1.86。因遊騎兵先發投手史邁利（Drew Smyly）受傷，昨天凌晨被叫上大聯盟。

黃暐傑所屬經紀公司展逸指出，黃暐傑昨天在2A結束客場賽事（阿肯色州）回到飯店，半夜1點接到升大聯盟的通知，清晨5點就出發搭機，先飛往達拉斯再轉飛舊金山，接著坐車到奧克蘭與客場出賽的大聯盟球隊會合，趕上晚間7點開打的比賽。

生涯首度升上大聯盟，黃暐傑馬上獲得一軍出賽機會，對上運動家隊在第4局登板，中繼2.1局，被敲3支安打，投出2次保送，有1次三振，失2分（1分自責分），無關勝敗，共用48球有30顆好球。

黃暐傑透過經紀公司表示，大聯盟初登板緊張難免，今天就是盡量讓自己穩定下來，而對於生涯首戰的表現，他自己不太滿意，尤其變速球沒有投出水準。 

大聯盟運動家

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