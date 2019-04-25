農場養出頂級新秀配馬恰多 教士不再陪公子打球

自1969年加入大聯盟以來，教士隊一直都是悲情代名詞，而這支黃金B段班，過去也出產過不少好手，其中還有3名名人堂級球員。打擊機器昆恩(Tony Gwynn)與地獄鐘聲郝夫曼(Trevor Hoffman)，最終都選擇以教士身份進入棒球名人堂，但於1973年選秀會選入的溫菲德(Dave Winfield)，則是身穿洋基球帽入閣，一般認為教士戰績總是在低檔徘徊，乃是溫菲德棄教士選洋基主要原因。

已故的「教士先生」昆恩選擇以教士身份進入棒球名人堂，卻始終無緣世界大賽冠軍。 美聯社 分享 facebook

不可否認，在過去50年歷史中，教士一直以來在大聯盟裡扮演著陪榜角色居多，總計僅5季嚐過季後賽滋味，總次數與晚24年加入大聯盟洛磯隊相同，且直到目前為止，從未拿過世界大賽冠軍。教士命運坎坷，可從戰績上就反映出來，隊史中單季勝率超過5成球季少得可憐，總共只有14季，至於其他球季，不用在此多做贅述，基本上就是在國聯中陪公子打球的球隊，而過去8季，更是在谷底迴盪。然而這8年光陰換來一道曙光，那就是深厚的農場。

其實，教士總管皮勒(A.J Preller)自2014年上任後，在經營策略方面一直搖擺不定，總是在深耕農場與花錢買成績之間猶豫不決，這使得球隊戰績在5成保衛戰之間沈浮，甚至一蹶不振。而2019年球季，皮勒同樣與其他豪門球隊一起競標馬恰多(Manny Machado)，孰不知在自家農場裡，已有一位蓄勢待發的未來之星已準備好，扛下球隊游擊大關。

馬恰多於2019年初以10年3億美金的身價風光抵達聖地牙哥，只是沒想到一心想要回到游擊防區的他，來到聖地牙哥後才知道，這個位置在教士隊教練團心中早有意屬人選，而年僅20歲來自多明尼加的小泰帝斯(Fernando Tatís Jr.)則是接下這重責大任的不二人選。

小泰帝斯(左)已用優異表現向世人宣告自己對大聯盟做好準備，而行雲流水防守技術與絕佳跑壘技巧，更令教士球迷為之瘋狂。 路透 分享 facebook

很難想像，當初全大聯盟裡只有3支球隊有意願簽下小泰帝斯，而當初簽下他的白襪隊，在他還沒看過實際出賽就把他交易給教士隊，卻沒想到當初那名瘦弱的小伙子如今卻搖身一變成為2019球季年度最受注目的三大新秀之一。

開季至今，小泰帝斯已用6轟、13分打點，3成01(計算至台北時間4/24日止)的成績向世人宣告自己對大聯盟做好準備，除此之外，他那行雲流水防守技術與絕佳跑壘技巧，更令教士球迷為之瘋狂，就連身為球隊最大咖的前輩馬恰多看到他後，都對他所展現的棒球天賦甘拜下風。

小泰帝斯的初試啼聲之所以能夠一鳴驚人，就必須歸功於過去教士經營團隊對於農場的培養，不僅如此，除了小泰帝斯外，梅加(Francisco Mejia)、烏力阿斯(Luis Urias)與派戴克(Chris Paddack)等，都是今年才從農場內拉拔上最高殿堂的頂級新秀，因此令教士隊2019球季的陣容有著讓人耳目一新的感覺。

頂級新秀配上馬恰多(圖)，教士陣容所展現出的天賦與才華，已是大聯盟中數一數二。 路透 分享 facebook

這些新枝所配上的是馬恰多、邁爾斯(Wil Myers)與阿提斯(Kirby Yates)等大聯盟沙場老將，在新秀與老將互相激勵之下，教士則是在開季打出一波銳不可擋的氣勢，如今位居國聯西區第二。在總管皮勒的陰錯陽差之下，打造出一片燦爛的未來，雖現今仍早蓋棺論定，但是教士陣容所展現出的天賦與才華，已是大聯盟中數一數二。