MLB／普伊格T恤吸睛 衝突場面變藝術作品

2019-04-24 16:35 聯合新聞網 綜合報導



普伊格今曝光了一件特製的T恤，衣服上頭印著4月8日跟海盜搏鬥場面的圖畫。 截圖自推特 分享 facebook

昔日道奇「野馬（Wild Horse）」普伊格（Yasiel Puig）如今在紅人似乎開發了新的綽號。在四月初與海盜的肉搏後，普伊格可能要改稱為「紅戰士（El Guerrero Rojo）」。

普伊格今曝光了一件特製的T恤，衣服上頭印著4月8日跟海盜搏鬥場面的圖畫，畫下方正是斗大的El Guerrero Rojo。

普伊格一人戰多人的衝突場面導因於狄耶特里奇（Derek Dietrich）和亞契（Chris Archer）之間的摩擦。亞契先是因狄耶特里奇擊出全壘打後過分慶祝而憤怒，隨後在狄耶特里奇再次打擊時對其投了觸身球，最後就有了如此歷史性的事件。

本季海盜與紅人衝突的照片有意外的美感，大聯盟Cut4官網笑稱可放在羅浮宮參展。 美聯社 分享 facebook

當時兩隊各穿鮮紅色與鮮黃色球衣，衝突畫面有意外的美感，大聯盟官網還笑稱這照片的藝術感爆表，可放入羅浮宮參展。至於國內球則有不同的感受，認為就像過去中職最經典的「龍象大戰」！

Hang this in the Louvre. pic.twitter.com/2ArAXSEOqf — Cut4 (@Cut4) April 7, 2019

紅人到5月底前都不會與海盜碰頭，據普伊格本人表示，他不會等到那個時候才展示這個傑作，而是決定於對戰勇士賽前首次亮相這件衣服。