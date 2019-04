MLB／普伊格T恤吸睛 衝突場面變藝術作品

普伊格今曝光了一件特製的T恤,衣服上頭印著4月8日跟海盜搏鬥場面的圖畫。 截圖自推特 分享 facebook

昔日道奇「野馬(Wild Horse)」普伊格(Yasiel Puig)如今在紅人似乎開發了新的綽號。在四月初與海盜的肉搏後,普伊格可能要改稱為「紅戰士(El Guerrero Rojo)」。

普伊格今曝光了一件特製的T恤,衣服上頭印著4月8日跟海盜搏鬥場面的圖畫,畫下方正是斗大的El Guerrero Rojo。

普伊格一人戰多人的衝突場面導因於狄耶特里奇(Derek Dietrich)和亞契(Chris Archer)之間的摩擦。亞契先是因狄耶特里奇擊出全壘打後過分慶祝而憤怒,隨後在狄耶特里奇再次打擊時對其投了觸身球,最後就有了如此歷史性的事件。

本季海盜與紅人衝突的照片有意外的美感,大聯盟Cut4官網笑稱可放在羅浮宮參展。 美聯社 分享 facebook

當時兩隊各穿鮮紅色與鮮黃色球衣,衝突畫面有意外的美感,大聯盟官網還笑稱這照片的藝術感爆表,可放入羅浮宮參展。至於國內球則有不同的感受,認為就像過去中職最經典的「龍象大戰」!

Hang this in the Louvre. pic.twitter.com/2ArAXSEOqf