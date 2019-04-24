親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
智財權與運動
台將征戰日職
NBA
林書豪專區
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

藍立委初選台南4選區登記結束 謝龍介意外未登記

「一顆螺絲掉在地上」 郭台銘不可迴避的社會正義問題

運動筆記終於成為真夸父夸父大滿貫-最終之戰之是否還會風雲再起?
健行筆記【山旅影片】淡蘭古道北路，最接近原始路徑的嶐嶺古道！走向珠穆朗瑪---Part5 EBC大本營
NBA賽事精華- 拓荒者 vs. 雷霆 (4月24日)今日十大好球 (4月24日)

MLB／普伊格T恤吸睛 衝突場面變藝術作品

2019-04-24 16:35聯合新聞網 綜合報導

普伊格今曝光了一件特製的T恤，衣服上頭印著4月8日跟海盜搏鬥場面的圖畫。 截圖自...
普伊格今曝光了一件特製的T恤，衣服上頭印著4月8日跟海盜搏鬥場面的圖畫。 截圖自推特
分享

昔日道奇「野馬（Wild Horse）」普伊格（Yasiel Puig）如今在紅人似乎開發了新的綽號。在四月初與海盜的肉搏後，普伊格可能要改稱為「紅戰士（El Guerrero Rojo）」。

普伊格今曝光了一件特製的T恤，衣服上頭印著4月8日跟海盜搏鬥場面的圖畫，畫下方正是斗大的El Guerrero Rojo。

普伊格一人戰多人的衝突場面導因於狄耶特里奇（Derek Dietrich）和亞契（Chris Archer）之間的摩擦。亞契先是因狄耶特里奇擊出全壘打後過分慶祝而憤怒，隨後在狄耶特里奇再次打擊時對其投了觸身球，最後就有了如此歷史性的事件。

本季海盜與紅人衝突的照片有意外的美感，大聯盟Cut4官網笑稱可放在羅浮宮參展。 ...
本季海盜與紅人衝突的照片有意外的美感，大聯盟Cut4官網笑稱可放在羅浮宮參展。 美聯社
分享

當時兩隊各穿鮮紅色與鮮黃色球衣，衝突畫面有意外的美感，大聯盟官網還笑稱這照片的藝術感爆表，可放入羅浮宮參展。至於國內球則有不同的感受，認為就像過去中職最經典的「龍象大戰」！

紅人到5月底前都不會與海盜碰頭，據普伊格本人表示，他不會等到那個時候才展示這個傑作，而是決定於對戰勇士賽前首次亮相這件衣服。

相關新聞

大聯盟跳級生 黃暐傑、林子偉的共通點

2019-04-24 16:10

MLB／黃暐傑有絕佳變速球 紅襪一度考慮簽人

2019-04-24 14:10

他們與出局的距離 葉力奇、貝林格弱點解析

2019-04-24 07:00

開季亂了步調 陳偉殷遇生涯最大危機

2019-04-24 07:00

MLB／3位先發投手都開轟 大都會創國聯紀錄

2019-04-24 10:43

MLB／平成最佳投手 達比修點名7人沒漏田中

2019-04-24 09:54

MLB／超級工具人？紅襪教頭：林子偉是3號捕手

2019-04-24 07:01

MLB／哈波遭驅逐隊友不滿 艾里耶塔：我們需要他

2019-04-24 17:40

MLB／今日戰績表 洋基轟天使拉出本季最長5連勝

2019-04-24 14:47

MLB／黃暐傑大聯盟處女秀投2.1局 奪生涯第一K

2019-04-24 12:54

MLB／林子偉首支長打出爐 紅襪雙重戰一日兩敗

2019-04-24 11:24

MLB／黃暐傑2A直升大聯盟 台灣第15人

2019-04-24 08:44

MLB／大谷打擊練習15轟 天使教頭：復原85%

2019-04-23 16:30

MLB／今日戰績表 亞瑞納多用致勝轟達千安里程

2019-04-23 14:56

MLB／道奇傷兵馬丁、希爾 可望下周重返球場

2019-04-23 14:39

MLB／哈波抗議好球帶遭驅逐 費城人4年來首位

2019-04-23 11:20

MLB／洋基不要的岡薩雷茲 大都會、釀酒人想搶

2019-04-23 10:34

MLB／紅襪伊瓦迪手肘連兩季動刀 缺席四至六周

2019-04-23 10:02

MLB／連三場投一休四太操 菊池這周可能短先發

2019-04-23 06:58

「基瘟」發作整隊掛一半 洋基開始物色補強人選

2019-04-22 07:00

大聯盟開季全壘打爆量 可望打破2017年紀錄

2019-04-19 07:00

米克拉斯效應 過水日韓投手倍受關注

2019-04-17 07:00

年老高薪低表現 陳偉殷、戴維斯成典型惡例

2019-04-15 07:00

阿隆索強勢問鼎新人王 將成大都會新看板球星

2019-04-11 07:00

完全打擊+連三場開轟 雙城慧眼識英雄

2019-04-10 07:00

紅襪陷入重大危機 升上林子偉後還須更多改變

2019-04-08 07:00

球團鑽制度破綻 大聯盟頂級新秀飽受不合理待遇

2019-04-05 08:52

基襪開季踢大鐵板 光芒可望殺出成美東黑馬

2019-04-05 07:00

曼陀羅計畫表 一張九宮格表締造大谷的奇蹟

2019-04-03 07:00

遽變中的美國職棒 老將生存越來越困難

2019-04-03 07:00

洋基全壘打有望再創新高 想奪冠守備仍待加強

2019-04-01 07:00

少了哈波戰力竟更強 國民有望稱霸國聯

2019-03-29 07:00

大聯盟今年有什麼好看？ 新球季10大矚目焦點

2019-03-29 07:00

皇家風火輪大軍 瞄準久違的單季200盜！

2019-03-26 07:00

錯失馬恰多、哈波焉知非福 白襪回歸重建正途

2019-03-25 07:00

馬恰多、哈波找不到新東家窘境 恐再掀罷工危機

2019-02-14 07:00

有馬恰多、哈波又如何？大聯盟自由市場仍冷爆

2019-01-13 07:00

MLB選秀大預測 老虎急需王牌入袋

2018-06-04 21:28
看更多

熱門文章

NBA／里拉德超大號三分絕殺 飆50分淘汰雷霆

2019-04-24 13:40

MLB／黃暐傑2A直升大聯盟 台灣第15人

2019-04-24 08:44

NBA／76人大破籃網晉級 賽末衝突4人遭驅逐

2019-04-24 11:03

日職／王柏融再扛5棒4支0 火腿1：4不敵樂天

2019-04-23 19:54

中職／索沙繳鬼神成績 悍將能留住最強洋投？

2019-04-24 07:00

NBA／雷納德、席亞康聯手出擊 暴龍淘汰魔術

2019-04-24 10:01

全中運羽球／男版戴資穎 高雄小將寫連霸

2019-04-23 19:33

MLB／黃暐傑大聯盟處女秀投2.1局 奪生涯第一K

2019-04-24 12:54

MLB／超級工具人？紅襪教頭：林子偉是3號捕手

2019-04-24 07:01

開季亂了步調 陳偉殷遇生涯最大危機

2019-04-24 07:00

日職／王柏融22安12分打點 都是新洋砲最猛

2019-04-24 12:20

NBA／揮別遭橫掃陰霾 里拉德：專注該做的事情

2019-04-24 11:00

NBA／攻守全面壓制馬刺 金塊主場大勝先聽牌

2019-04-24 12:46

NBA／談絕殺後慶祝動作 里拉德：揮手說再見

2019-04-24 15:19

NBA／里拉德半場轟34分 創隊史季後賽紀錄

2019-04-24 12:02

MLB／林子偉首支長打出爐 紅襪雙重戰一日兩敗

2019-04-24 11:24

NBA／里拉德飆50分絕殺雷霆 連創多項紀錄

2019-04-24 14:29

NBA／火箭橫掃失敗 米契爾：還不想打包回家

2019-04-24 00:03

NBA／活塞首輪遭橫掃 來年仍大有可為

2019-04-23 18:44

NBA／威廉斯、泰隆魯之後 基德面試湖人帥位

2019-04-24 10:25

MLB／黃暐傑有絕佳變速球 紅襪一度考慮簽人

2019-04-24 14:10

尋找歐拉迪波的「羅賓」 溜馬陣容今夏恐大風吹

2019-04-24 10:50

舉重／亞錦賽摘三金 郭婞淳改寫三項世界紀錄

2019-04-23 18:29

日職／王柏融回3棒開張 次打席敲一壘安攻打點

2019-04-24 17:52

日職／王柏融對左投傷腦筋 打擊率只有1成58

2019-04-23 20:13

他們與出局的距離 葉力奇、貝林格弱點解析

2019-04-24 07:00

全中運羽球／金牌戰派奇兵 大同寫高女3連霸

2019-04-23 22:10

日職／開賽連續解決樂天15人 杉浦稔大竟被換掉

2019-04-23 18:47

NBA／諾基奇現身激勵拓荒者 主帥：他帶來好運

2019-04-24 16:44

NBA 2019季後賽對戰表─西區

2019-04-24 13:04

大聯盟跳級生 黃暐傑、林子偉的共通點

2019-04-24 16:10

NBA／熱心協助車禍善後 網友曝光米契爾善行

2019-04-24 17:19

日職／陽岱鋼代打安打 巨人4連勝穩住龍頭

2019-04-23 20:29

SBL／槍響前爆衝突 富邦輕取裕隆系列賽領先

2019-04-23 20:42

NBA／華麗表現粉碎質疑 里拉德：這才剛開始

2019-04-24 17:30

NBA 2019季後賽對戰表─東區

2019-04-24 10:42

NBA／50分終結系列賽 里拉德史上第7人

2019-04-24 17:00

羽球亞錦賽／3局大戰闖頭關 周天成再戰林丹

2019-04-24 15:10

田徑亞錦賽／大陸踩線取消獎牌 我四百接力披銀

2019-04-24 11:17

NBA／雷霆3年難過首輪 湖人小將賽後嗆「報應」

2019-04-24 16:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top