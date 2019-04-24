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MLB／黃暐傑有絕佳變速球 紅襪一度考慮簽人

2019-04-24 14:10聯合報 記者藍宗標╱即時報導

旅美投手黃暐傑今天從遊騎兵隊2A升上大聯盟，立刻在奧克蘭對運動家之戰登板中繼，完...
旅美投手黃暐傑今天從遊騎兵隊2A升上大聯盟，立刻在奧克蘭對運動家之戰登板中繼，完成棒球生涯最大夢想。 美聯社
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旅美投手黃暐傑今天從遊騎兵隊2A升上大聯盟，立刻在奧克蘭對運動家之戰登板中繼，完成棒球生涯最大夢想；美職資深球探認為，黃暐傑成熟度高，兩年前在響尾蛇隊就有機會上大聯盟，最大武器是變速球非常出色，對左打、右打都有一定壓制力。

黃暐傑昨天接獲球團通知，確定成為遊騎兵隊首位登上大聯盟的台灣球員，今天一大早從2A德州聯盟出發，搭機趕往奧克蘭向球隊報到，準備晚上七點開打的比賽。

黃暐傑飛抵奧克蘭後，也向台灣友人告知登上大聯盟的好消息，生涯首戰對運動家投2.1局無關勝敗，被揮出三支安打、保送兩次，投出一次三振，失兩分有一分自責，遊騎兵終場5：11落敗。

大聯盟本季保障最低薪是55萬5千美元，黃暐傑每天可領3227美元，換算台幣約是十萬元。

這位25歲好手在高苑工商青棒隊時，和林子偉是同學，紅襪隊7年前一度也想簽人；黃暐傑後來升上台灣體育大學，在大二暑假才如願，響尾蛇隊看過駐台球探魏子堯的分析報告後，決定出手簽約。

黃暐傑在2014年展開旅美生涯，去年升上響尾蛇2A，在「731交易大限」前，球團為了爭取季後賽的機會，把他交易到遊騎兵；這支正在重整的球隊，今年也讓黃暐傑等到上大聯盟的機會，未來定位將是牛棚投手。

有球探指出，黃暐傑之前容易受傷，體型也較單薄，近兩年身體變壯，球速、轉速都有進步，尤其變速球不管對付左打、右打，讓對手揮空率都很高。

黃暐傑擔任先發投手時，直球均速大約90哩，轉任牛棚投手93到94哩，最快投過97哩；球探認為他拚上大聯盟的意義，可鼓勵還在小聯盟打拚的旅美球員，只要學好該學的東西，就算待在大市場球隊沒機會，若有交易價值，被換到小市場或是重建中的球隊，都有上大聯盟的可能性。

大聯盟遊騎兵響尾蛇

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