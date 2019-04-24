MLB／黃暐傑大聯盟處女秀投2.1局 奪生涯第一K

2019-04-24 12:54 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



黃暐傑大聯盟處女秀，中繼2.1局丟兩分，只有一分是自責分，防禦率3.86。 路透 分享 facebook

今天剛升上大聯盟的黃暐傑在賽前趕到運家主場，向作客的遊騎兵報到，立刻獲得大聯盟處女秀的機會，四局下在比數2：8落後時登板後援，中繼2.1局丟兩分，只有一分是自責分，防禦率3.86。

運動家在四局下猛攻11個人次、單局灌進六分，黃暐傑上場接替先發林恩（Lance Lynn），雖然一上場就面對一人出局，一、二壘有人的危機，但還是用連兩個飛球出局，為遊騎兵止住失血。

黃暐傑在五局下續投，一開始就被賓德（Chad Pinder）和勞瑞亞諾（Ramon Laureano）連兩棒敲安打，包括一支二壘安打，丟掉大聯盟生涯的第一分，一人出局後，二壘手發生傳球失誤，失掉第二分，不過這一分不是自責分，隨後他出現暴投和保送，教練上場安撫， 以飛球化解一、二壘有人的失分局面。

六局下黃暐傑又以安打和保送讓前兩名打者上壘，接下來他對賓德投出大聯盟生涯首K，並抓到第二個出局後退場，接手的史普林斯（Jeffrey Springs）幫忙守住一、三壘上的跑者，沒讓黃暐傑的失分增加。

總計黃暐傑投2.1局用了48球，其中30球是好球，被敲三支安打，有一個三振和兩個保送，最快球速為94.6哩。

歷年升上大聯盟台將

年度 球員 投野 球隊等級

2002年 陳金鋒 野手 道奇 3A

2003年 曹錦輝 投手 洛磯 2A

2005年 郭泓志 投手 道奇 2A

2005年 王建民 投手 洋基 3A

2007年 胡金龍 投手 道奇 3A

2009年 倪福德 投手 老虎 3A

2012年 陳偉殷 投手 金鶯 日職

2012年 林哲瑄 野手 紅襪 3A

2013年 李振昌 投手 印地安人3A

2013年 羅嘉仁 投手 太空人 2A

2014年 王維中 投手 釀酒人新人聯盟

2017年 林子偉 野手 紅襪 2A

2017年 胡智為 投手 光芒 3A

2017年 曾仁和 投手 小熊 3A