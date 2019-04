MLB／3位先發投手都開轟 大都會創國聯紀錄

大都會先發投手惠勒不只七局無失分,還貢獻一發陽春砲,成為大都會本季第三位開轟的先發投手。 美聯社 分享 facebook

大都會今天以9:0完封費城人,先發投手惠勒(Zack Wheeler)不只七局無失分,還貢獻一發陽春砲,他也成為自狄葛隆(Jacob deGrom)、辛德賈德(Noah Syndergaard)之後,大都會本季第三位開轟的先發投手。

四局下,兩人出局、無人在壘,站在打擊區的惠勒迎著第一球就轟出中左外野的大牆,這是他的大聯盟生涯首轟,苦主是費城人先發投手艾弗林(Zach Eflin),兩人在二局下的對決,惠勒就先擊出一支二壘安打。

根據「Statcast」的統計,惠勒的這支全壘打初速達101.4哩,讓他成為今年賽季第一位能投100哩火球,又能揮出破百球速的投手,為個人生涯第100場先發增添紀念價值。

Zack Wheeler's HR makes this the 6th season in franchise history that Mets pitchers hit three home runs during the year.



This has previously happened in 1972, 1989, 1996, 1997 & 2016.pic.twitter.com/0TubVgSZwU