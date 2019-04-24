MLB／3位先發投手都開轟 大都會創國聯紀錄

2019-04-24 10:43 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



大都會先發投手惠勒不只七局無失分，還貢獻一發陽春砲，成為大都會本季第三位開轟的先發投手。 美聯社 分享 facebook

大都會今天以9：0完封費城人，先發投手惠勒（Zack Wheeler）不只七局無失分，還貢獻一發陽春砲，他也成為自狄葛隆（Jacob deGrom）、辛德賈德（Noah Syndergaard）之後，大都會本季第三位開轟的先發投手。

四局下，兩人出局、無人在壘，站在打擊區的惠勒迎著第一球就轟出中左外野的大牆，這是他的大聯盟生涯首轟，苦主是費城人先發投手艾弗林（Zach Eflin），兩人在二局下的對決，惠勒就先擊出一支二壘安打。

根據「Statcast」的統計，惠勒的這支全壘打初速達101.4哩，讓他成為今年賽季第一位能投100哩火球，又能揮出破百球速的投手，為個人生涯第100場先發增添紀念價值。

Zack Wheeler's HR makes this the 6th season in franchise history that Mets pitchers hit three home runs during the year.



This has previously happened in 1972, 1989, 1996, 1997 & 2016.pic.twitter.com/0TubVgSZwU — Marc Weber (@MarcWeberSports) April 24, 2019

這是大都會隊史第二次在單一賽季有三名投手開轟，上一次已經是1997年的往事，他們也成為1908年以來第一支在開季前25場比賽就有三位投手敲轟的國聯球隊，過去只有兩支美聯球隊達成這紀錄，分別為1953年的印地安人和1958年的洋基。

惠勒打下大都會的第四分，五局下隊友弗瑞茲爾（Todd Frazier）幫忙挹注滿貫砲，讓他的勝投更無懸念，最後送出11K的他和牛棚聯手完封，收下本季第二勝。