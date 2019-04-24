MLB／平成最佳投手 達比修點名7人沒漏田中

2019-04-24 09:54 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



誰是平成時代最佳投手？達比修有列舉7人。 美聯社 分享 facebook

達比修有昨天被日本棒球評論家野村克也點名為平成時代最佳投手，引來田中將大在網路上「吃味」；今天達比修有投完牛棚日後向日媒傳達很榮幸得到讚賞，並且補充上原浩治、松坂大輔和田中將大等七位投手也都是自己心目中的人選，很難做出誰最好的抉擇。

野村克也在電視節目上評選平成時代的最佳九人，達比修有因各種球路控制得當獲得最後青睞，達比修有也在推特上發文轉貼新聞，沒想到效力洋基的田中將大看到後留言回應，「好羨慕喔。」

兩人在推特上的有趣互動也讓這個話題持續升溫，今天在牛棚練投完30球的達比修有表示，「職棒場上有很多厲害的球員，獲得讚賞讓我更有自信。」當被問到誰是他心中平成時代最佳投手，達比修回應，「上原浩治、松坂大輔、斉藤和巳、杉内俊哉、和田毅、田中將大和菅野智之，每一位都太厲害了，我無法做決定。」

達比修有比田中將大提前兩年旅美，但在2015年因韌帶置換手術（Tommy John）造成整季報銷，目前大聯盟生涯累積58勝，還比田中將大少了六勝。

達比修有的下一場先發將在台灣時間28日率領小熊對抗響尾蛇，這將是他在平成時代的最後一場先發，但他卻開玩笑地說，「我現在是美國人了，兩年沒回去日本，所以不知道發生什麼事。」